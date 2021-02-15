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15.02.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года

Текст: Сергей Тихонов

В январе 2021 года в России было добыто 60 млрд кубометров природного газа, что на 3,3% больше чем в декабре и на 5,7% чем в январе 2020 года. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Увеличение добычи природного газа в службе связывают с началом работы газопровода "Сила Сибири". В "Газпроме" также говорят о благотворном влиянии на производство и экспорт морозной погоды за рубежом, в первую очередь в Европе.

Холода не обошли и Россию, что также отразилось в статистике Росстата. По данным Гидрометцентра, январь этого года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех регионах страны. В целом по стране средняя температура воздуха в январе оказалась ниже нормы более чем на один градус. Но если к востоку от Урала среднемесячная температура была ниже нормы января на 2-6 градусов, то на европейской части страны выше на 2-4 градуса. Например, в Москве и Санкт-Петербурге среднемесячная температура января превысила норму на более чем 9 градусов. Неудивительно, что на этом фоне к январю 2020 года рост объемов показали энергетический сектор, тепло-и газоснабжение - на 7,3%.

Также в начале 2021 года выросла добыча угля, в январе - 34,4 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в январе 2020 года.

При этом данные Росстата говорят о снижении производства сжиженного природного газа (СПГ) в январе 2021 года - 2,83 млн тонн, что на 0,4% меньше, чем в январе и декабре 2020 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Добыча нефти в январе составила 39,99 млн тонн, сократившись по сравнению с январем 2020 года на 10,8%, но по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 1,8%. Здесь главным фактором, влияющим на объемы производства, является сделка ОПЕК+, ограничивающая мощности по добыче нефти отечественных компаний.

Производство автомобильного бензина в январе составило 3,19 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем в январе предыдущего года, и на 2,9% меньше, чем в декабре 2020 года. Выпуск дизельного топлива составил 6,78 млн тонн, сократившись по сравнению с январем предыдущего года на 3,4% и сохранившись на уровне декабря 2020 года.

Суммарно добыча всех полезных ископаемых, а также сервисные услуги в сырьевом секторе экономики показали в январе 2021 года снижение на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минэкономразвития Росстат

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