Рост цен на продукты оценят с учетом сезона

Новости

Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
Видео: На японских депутатов во время землетрясения упали светильники 17:33
Миллер: Потребление газа к 2030 году может вырасти на 18,6 млрд кубометров 17:21
10 млн кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы с начала снегопада 17:17
Новак: Кабмин должен найти на программу газификации еще 500-600 млрд рублей 17:06
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 16:49
Названы районы Москвы, где подешевели новостройки 16:45
Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных 16:35
Два самолета вернулись в Москву из-за технического сбоя 16:34
Канал "Наука" покажет в прямом эфире посадку марсохода экспедиции NASA 16:34
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал госуслуг 16:32
Брагин прокомментировал информацию об уходе из сборной России 16:31
Песков заявил об отсутствии правонарушений на акциях с фонариками 16:26
Объекты токийской Олимпиады устояли после мощного землетрясения 16:25
101-летняя псковичка сделала прививку от коронавируса 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 17:02
Рубрика: Экономика

Рост цен на продукты оценят с учетом сезона

Текст: Татьяна Карабут
Предельные розничные цены на базовые продукты питания правительство будет устанавливать с учетом влияния сезонного фактора. Порядок его расчета разработало Минэкономразвития.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

По нему оценивать влияние сезонности Минэкономразвития совместно с Минсельхозом будут ежемесячно в трехдневный срок после публикации данных Росстата по индексам потребительских цен на товары и услуги за прошедший месяц. Данные будут пропускать через программу, разработанную статистической службой Европейского союза (Евростат) для корректировки сезонных колебаний. Это позволит "очистить" изначальные данные "от систематических внутригодовых колебаний, вызванных ритмичностью производственных процессов, погодных условий, периодами массовых отпусков и другими событиями, связанными с особенностями календаря", сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
Эксперт оценил риски подорожания мяса

Для агропродукции такое сезонное колебание может превышать 30% от среднегодовых цен. Летом и осенью собирают урожай: продукции становится больше, и цены на нее снижаются. Зимой и весной, когда запасов становится меньше, цены на продовольствие растут.

В конце прошлого года правительство внесло изменения в правила установления предельно допустимых розничных цен на социально значимые продукты питания первой необходимости. В список входят говядина, свинина, мясо птицы, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель и другие продукты. По новым правилам, правительство вправе регулировать цены при росте на 10% в течение двух месяцев. Раньше вмешиваться в ценообразование власти могли только при росте в 30%.

Сейчас по соглашениям между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями предельные цены установлены только на подсолнечное масло и сахар. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в интервью "России-1", что окончательное решение о продлении этих соглашений будет приниматься в марте. Однако, по его мнению, ни продлевать их, ни вводить новые на другие продукты нет необходимости.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Цены на муку поддержат субсидиями уже с марта

По словам министра, на фоне снижения цен в некоторых регионах российскую продукцию начали закупать и вывозить в соседние страны ЕАЭС. Но дефицита продуктов из-за этого не возникнет, уверен Решетников.

"Мы постоянно мониторим эту ситуацию, и как раз понимаем основной риск регулирования - это всегда возникновение дефицита", - пояснил он.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Цены на продукты Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным
"Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока-2" в водах Дании
Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями
В ЕР не поддержали проект об отмене наказания за массовое пребывание на улице
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера