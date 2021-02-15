Рост цен на продукты оценят с учетом сезона

По нему оценивать влияние сезонности Минэкономразвития совместно с Минсельхозом будут ежемесячно в трехдневный срок после публикации данных Росстата по индексам потребительских цен на товары и услуги за прошедший месяц. Данные будут пропускать через программу, разработанную статистической службой Европейского союза (Евростат) для корректировки сезонных колебаний. Это позволит "очистить" изначальные данные "от систематических внутригодовых колебаний, вызванных ритмичностью производственных процессов, погодных условий, периодами массовых отпусков и другими событиями, связанными с особенностями календаря", сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Для агропродукции такое сезонное колебание может превышать 30% от среднегодовых цен. Летом и осенью собирают урожай: продукции становится больше, и цены на нее снижаются. Зимой и весной, когда запасов становится меньше, цены на продовольствие растут.

В конце прошлого года правительство внесло изменения в правила установления предельно допустимых розничных цен на социально значимые продукты питания первой необходимости. В список входят говядина, свинина, мясо птицы, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель и другие продукты. По новым правилам, правительство вправе регулировать цены при росте на 10% в течение двух месяцев. Раньше вмешиваться в ценообразование власти могли только при росте в 30%.

Сейчас по соглашениям между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и торговыми сетями предельные цены установлены только на подсолнечное масло и сахар. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в интервью "России-1", что окончательное решение о продлении этих соглашений будет приниматься в марте. Однако, по его мнению, ни продлевать их, ни вводить новые на другие продукты нет необходимости.

По словам министра, на фоне снижения цен в некоторых регионах российскую продукцию начали закупать и вывозить в соседние страны ЕАЭС. Но дефицита продуктов из-за этого не возникнет, уверен Решетников.

"Мы постоянно мониторим эту ситуацию, и как раз понимаем основной риск регулирования - это всегда возникновение дефицита", - пояснил он.