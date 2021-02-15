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15.02.2021 08:54
Рубрика: Спорт

Рублев и Медведев сыграют в четвертьфинале Australian Open

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Seth Wenig Фото: AP Photo/Seth Wenig
Фото: AP Photo/Seth Wenig

Андрей Рублев стал соперником Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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В матче четвертого круга Рублев встречался с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соперники до этого встречались трижды, и во всех случаях россиянин побеждал. Но накануне матча он признался, что его ожидает очень трудный поединок.

"Помню, в первой встрече я проигрывал сет и брейк, но потом получилось выиграть. В 2020 году был очень тяжелый матч, очень интенсивная игра, очень высокий и быстрый уровень игры. Было очень сложно, но получилась выиграть достаточно уверенно в двух сетах. Поэтому посмотрим. Сейчас он в хорошей форме. Уверен, будет очень физический матч, потому что он бегает очень здорово, играет длинные розыгрыши. И будет очень интенсивный матч, ведь он тоже играет очень быстро, у него очень крутой удар справа. Будет очень сложный матч", - сказал Рублев после победы в третьем круге.

В первом сете Рууд не смог оказать россиянину упорного сопротивления. Рублев играл мощно и точно и заслуженно выиграл - 6:2. Во второй партии норвежец прибавил, и для выявления сильнейшего потребовался тай-брейк. Но и тут россиянин в решающий момент переиграли оппонента - 7:6 (7-3).

Проиграв вторую партию, Рууд принял решение отказаться от дальнейшей борьбы.

Таким образом Рублев вышел в четвертьфинал, где сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым, который ранее в трех сетах переиграл американца Маккензи Макдональда.

Также в 1/4 финала сыграет и Аслан Карацев, соперником которого станет Грегор Димитров из Болгарии.

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