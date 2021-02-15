Сечин назвал Путину способ удовлетворить дефицит на мировом рынке нефти

Возможный дефицит на мировом нефтяном рынке можно покрыть за счет новых участков, в прошлом году "Роснефть" открыла три крупнейших месторождения в мире. Об этом заявил глава "Роснефти" на встрече с президентом в Ново-Огарево.

"Крупнейшие международные инвестбанки и аналитики прогнозируют в целом дефицит энергоресурсов, рост их стоимости", - заметил Игорь Сечин. "Это обусловлено истощением ресурсной базы, обводнением залежей, снижением дебетов и нового тренда, который начинает реализовываться рядом нефтяных компаний на фоне падения спроса и перехода к "зеленой" энергетике, - по сокращению вложений в нефтегазовые проекты", - пояснил он.

"Роснефть" будет пытаться удовлетворить дефицит, который может возникнуть на рынке, разрабатывая новые месторождения: прошлый год для компании стал рекордным - открыто три самых крупных в мире месторождения. "Органический прирост запасов по действующим активам "Роснефти" составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям", - привел цифры Сечин.