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15.02.2021 14:54
Рубрика: Власть

Сечин рассказал Путину о планах вакцинации сотрудников "Роснефти"

Текст: Кира Латухина

Президент обсудил с главой "Роснефти" работу компании в пандемию. Уже в марте "Роснефть" собирается привить от коронавируса почти весь персонал, это 300 тысяч сотрудников, сообщил Игорь Сечин на встрече в Ново-Огарево.

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"Конечно, не могу не спросить, как работа была организована в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и как вы сейчас встраиваетесь в работу по вакцинации, в том числе - и прежде всего, конечно - ваших сотрудников", - начал беседу Владимир Путин.

Сечин также сообщил, что организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности. "Вахты удлинены для того, чтобы реже менялись люди?" - спросил Путин и собеседник подтвердил. Работники проходят 14-дневное наблюдение перед заступлением на вахту. "Карантин", - кивнул президент. И если есть подозрения, люди направляются в изоляторы с врачебным наблюдением, а здоровые приступают к вахте.

"Роснефть" обратилась в Минздрав с просьбой зарезервировать необходимое количество вакцин для 300 тысяч человек. "Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию", - сообщил Сечин. Процедура будет проходить в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. "Поэтому надеемся в марте уже практически все сто процентов сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы", - заключил глава компании.

Власть Работа власти Президент Компании Нефть и газ Роснефть Вакцинация от коронавируса

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