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15.02.2021 19:28
Рубрика: В мире

Шарм-эш-Шейх обнесли проволокой

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Шарм-эш-Шейх,один из самых популярных курортов на Красном море, обтянули по периметру проволочным забором. Об этом рассказал губернатор египетской провинции Южный Синай Халед Фоуда. Ранее поступали сообщения, что город, находящийся в южной части Синайского полуострова, собираются окружить семиметровой бетонной стеной, чтобы защитить его от террористов. Однако, по словам губернатора, в итоге было решено, что стену строить не будут. Вместо этого власти натянули проволоку, закрепив ее на бетонных сваях.
Фото: Roberto Pfeil/apn Photo/AP
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Длина ограждения составляет 36 километров, высота - 6 метров. В заборе сделано четверо ворот КПП с охраной, открытых круглосуточно, через которые любой может войти в город или покинуть его. "Меры безопасности на воротах будут такие же, как на входе в любой торговый центр", - пояснило местное руководство. Власти подчеркивают, что проволочное заграждение не мешает смотреть сквозь него и не производит столь гнетущего впечатления, как стена. Еще один довод властей в пользу ограждения - оно должно помешать заходить на улицы города верблюдам и овцам, которых пасут бедуины в окрестностях.

Однако известный египетский журналист Мохаммед Фахри считает, что "Египет стал первой страной в мире, создавшей разделительную стену между городами одного государства, без войны или оккупации". Многие владельцы гостиниц в Шарм-эш-Шейхе также полагают, что проволочная ограда - излишество, поскольку в последние годы на всех дорогах, ведущих в город, были установлены камеры слежения и блок-посты. Впрочем, многие туристы, отдыхавшие на курорте раньше, отмечали, что в город может пройти кто угодно, если пойдет не по дорогам, а по пустыне.

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