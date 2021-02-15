Сможет ли индийский Arjun Mk.1A противостоять Т-80УД и VT-4

В Индии состоялась торжественная передача армии первого серийного танка собственной постройки Arjun Mk.1A. На мероприятии, проходившем в Ченнаи, присутствовал глава правительства Индии Нарендра Моди.

Как сообщают местные СМИ, всего будет приобретено 118 боевых машин данной модели. Эта техника поступит в два танковых полка, дислоцированных в пустынных районах на границе с Пакистаном.

Первоначально речь шла о контракте на 124 единицы, но на шести из них, по всей видимости, решили сэкономить.

Заявляется, что новая версия Arjun полностью изготовлена из комплектующих, выпускающихся оборонной промышленностью страны.

Впервые танк данной модификации был продемонстрирован еще в 2012 году, и предполагалось, что закупки начнутся через два года. Однако этого не произошло.

Долгое время проект находился в подвешенном состоянии, так как не в полной мере отвечал требованиям министерства обороны. Например, не были реализованы пожелания о возможности применения запускаемой через ствол 120-мм управляемой ракеты.

В минувшем году все недостатки были устранены, и завод Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади в настоящее время готов к выпуску первой партии из пяти штук.

Представители промышленности отмечают, что после изготовления этих 118 танков их производство будет прекращено. Будущее - за более легкими моделями двух разновидностей весом до 25 и до 50 тонн.

Arjun Mk.1A, несмотря на современную систему управления огнем и дополнительную защиту, в эту перспективную концепцию не вписывается. Проблема в избыточно весе, достигающем рекордных 68 тонн. Это значительно ограничивает его мобильность, особенно в горных районах, где применение такого танка практически невозможно.

В то же время, как считают военные эксперты, танк может успешно противостоять имеющимся в пакистанской армии Т-80УД, закупленным на Украине, которые давно устарели и требуют глубокой модернизации.

Более серьезными противниками являются выпускаемые в Пакистане Al-Khalid и недавно приобретенные в Китае VT-4. В противостоянии с ними многое будет зависеть от уровня подготовки экипажей, их морально-боевых качеств.