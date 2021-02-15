Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации

Бронежилет, который боец может снять за секунды, разработан в Московском военном училище. Новинка уже была испытана на полигоне и показала высокие характеристики.

Необходимость в экстренном сбросе бронежилета известна многим военнослужащим. Например, если боец оказался в воде, то тяжелая амуниция сразу потянет его на дно. Сейчас военнослужащему, для того чтобы экстренно избавиться от защитного снаряжения, нужно совершить ряд манипуляций. Кроме того, если боец получил ранение и медикам необходимо быстро оказать человеку помощь, стаскивание тяжелого бронежилета отнимает драгоценные секунды. А это время может оказаться решающим для жизни.

Проблема экстренного сброса защитной амуниции существовала давно, но решить ее смогли в Московском высшем общевойсковом командном училище. Там создали инновационный бронежилет для военнослужащих, который легко надевается и почти мгновенно снимается. Причем создатели новинки - курсант и преподаватель военного вуза. Как сообщает телеканал "Звезда", жилет очень прост и неприхотлив в эксплуатации. Он спокойно выдерживает механические воздействия. При необходимости быстро освободиться от амуниции нужно просто потянуть за специальное кольцо.

Бронежилет тут же сбрасывается с бойца. Амуницию проверяли и в воде. Там бронежилет также срабатывал безотказно. В воде боец в "броннике" с устройством быстрого сброса освобождался от него на восемь секунд быстрее, чем его сослуживец в обычной разгрузке. По словам создателей "быстрого" бронежилета, принцип его действия, как и все гениальное, очень прост. Обычный жилет разрезается вдоль спины и по плечам. Затем на него крепится специальная система тросов, которая и помогает экстренно скинуть защиту.

Система быстрого сброса разгрузочного жилета уже запатентована. На новинку обратили внимание в Минобороны.