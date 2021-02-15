США вложат 2,5 млн долларов в "мягкую силу" на Балканах

Госдепартамент США объявил конкурс на грант в размере 2,5 млн долларов на развитие гражданского общества в странах Западных Балкан, передает телеканал RT.

Большая часть суммы пойдет на поддержку профильных неправительственных организаций в Сербии, Боснии и Герцеговине, самопровозглашенном Косово, Албании, Черногории и Северной Македонии.

Согласно размещенному на сайте ведомства описанию гранта, Вашингтон ищет специалистов по разработке и осуществлению кампаний для оказания "мирного давления" на правительства балканских стран. Заявленная цель инициативы - проведение реформ и борьба с коррупцией.

Сообщается, что курировать проект будет Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа.