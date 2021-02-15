Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Во вторник, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Словении состоится индивидуальная гонка у женщин на 15 км.

Стал известен состав российской команды. Как сообщает "Матч ТВ", на старт выйдут Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Миронова в двух предыдущих гонках допустила 11 промахов, однако тренерский штаб продолжает верить в нее верить.

"Состав меняться не будет. На индивидуальную гонку тоже никаких изменений не будет. Даже независимо от неуверенной стрельбы Светы Мироновой. И не потому, что она свердловская. Ребята, вы поверьте, они все одинаковые. Как планировалось, так и будет", - сказал старший тренер команды Михаил Шашилов в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.