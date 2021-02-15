Новости

Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
Видео: На японских депутатов во время землетрясения упали светильники 17:33
Миллер: Потребление газа к 2030 году может вырасти на 18,6 млрд кубометров 17:21
10 млн кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы с начала снегопада 17:17
Новак: Кабмин должен найти на программу газификации еще 500-600 млрд рублей 17:06
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 16:49
Названы районы Москвы, где подешевели новостройки 16:45
Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных 16:35
Два самолета вернулись в Москву из-за технического сбоя 16:34
Канал "Наука" покажет в прямом эфире посадку марсохода экспедиции NASA 16:34
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал госуслуг 16:32
Брагин прокомментировал информацию об уходе из сборной России 16:31
Песков заявил об отсутствии правонарушений на акциях с фонариками 16:26
Объекты токийской Олимпиады устояли после мощного землетрясения 16:25
101-летняя псковичка сделала прививку от коронавируса 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 17:48
Рубрика: Спорт

Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Текст: Максим Домчев

Во вторник, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Словении состоится индивидуальная гонка у женщин на 15 км.

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира

Стал известен состав российской команды. Как сообщает "Матч ТВ", на старт выйдут Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Миронова в двух предыдущих гонках допустила 11 промахов, однако тренерский штаб продолжает верить в нее верить.

"Состав меняться не будет. На индивидуальную гонку тоже никаких изменений не будет. Даже независимо от неуверенной стрельбы Светы Мироновой. И не потому, что она свердловская. Ребята, вы поверьте, они все одинаковые. Как планировалось, так и будет", - сказал старший тренер команды Михаил Шашилов в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

Главное сегодня

Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным
"Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока-2" в водах Дании
Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями
В ЕР не поддержали проект об отмене наказания за массовое пребывание на улице
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне
Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта