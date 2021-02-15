Старейший пивоваренный завод возрастом 5000 лет найден в Египте

Министерство туризма Египта сообщило, что в Северном Абидосе археологи обнаружили высокопроизводительную пивоварню возрастом более 5000 лет, пишет phys.org.

Было раскопано восемь секций по 40 глиняных горшков в каждой. Ученые подсчитали, что за раз этот "завод" эпохи короля Нармера производил около 22 400 литров пива. Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мустафу Вазири заявил, что это самая старая высокопроизводительная пивоварня в мире.

Солод нагревался в чанах, при этом каждая чаша удерживалась на месте с помощью глиняных рычагов, сделанных в форме колец.

По мнению археологов, пиво, вероятно, использовали в ритуальных целей в погребальных царских помещениях.