Старты ракет отследят из космоса

Развертывание космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении завершится к 2024 году. Об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск ВКС России Андрей Ревенок. "Развертывание Единой космической системы позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности земного шара", - рассказал он в интервью "Красной звезде".

Ревенок не скрывал, что в рамках совершенствования космического эшелона системы противоракетной обороны идет активное наращивание военной орбитальной группировки. В космос вывели как минимум четыре аппарата этой системы. Ну, а всю орбитальную группировку в рамках данной программы, по словам Ревенока, планируется сформировать к 2024 году. Она будет состоять из десяти аппаратов "Тундра".

Известно и другое: они могут не только отслеживать запуски баллистических ракет с земли и воды, но и определять параметры траектории их полета и рассчитывать вероятные районы поражения. Система боевого управления на борту этих аппаратов позволяет подавать через спутники сигнал о необходимости нанесения ответно-встречного удара по противнику. Их подстраховывают с земли радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении.