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15.02.2021 13:36
Рубрика: Экономика

"Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока-2" в водах Дании

Текст: Сергей Тихонов
Трубоукладочное судно "Фортуна" возобновила работы по достройке газопровода "Северный поток-2" после перерыва, вызванного штормом в Балтийском море. Об этом свидетельствуют данные системы определения геопозиции морских судов Vesselfinder и Marinetraffic.
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Новак: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США

Судно начало испытания по возобновлению строительства газопровода в водах Дании 24 января. Укладку труб "Фортуна" начала 6 февраля, но уже 7 февраля вынуждена была приостановить работы из-за непогоды. К этому моменту судно успело проложить несколько сотен метров труб.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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