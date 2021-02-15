Трубоукладочное судно "Фортуна" возобновила работы по достройке газопровода "Северный поток-2" после перерыва, вызванного штормом в Балтийском море. Об этом свидетельствуют данные системы определения геопозиции морских судов Vesselfinder и Marinetraffic.

Судно начало испытания по возобновлению строительства газопровода в водах Дании 24 января. Укладку труб "Фортуна" начала 6 февраля, но уже 7 февраля вынуждена была приостановить работы из-за непогоды. К этому моменту судно успело проложить несколько сотен метров труб.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.