Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей

Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы по спору с РЖД.

Ранее ФАС рассмотрела жалобу ООО "ППК" на действия ОАО "РЖД" при закупке комплекса работ на линиях электроснабжения и связи участков Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево Свердловской железной дороги. Начальная (максимальная) цена договора составила почти 8,7 млрд рублей.

Ведомство установило, что заказчик неправомерно объединил в один лот изыскательские работы, работы по проектированию, строительно-монтажные работы, а также поставку оборудования. Кроме того, ФАС выявила ряд нарушений в закупочной документации РЖД.

По мнению антимонопольной службы, действия РЖД привели к ограничению количества участников торгов.