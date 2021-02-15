Суды смогут запрещать сделки с жильем заключенных

Госдума собирает отзывы на проект поправок в УПК, прописывающий процедуру охраны жилья заключенных. Нередко бывает, что квартира осужденного остается без присмотра и, пока он сидит, с ней может случиться всякое.

С инициативой выступило правительство России. В Уголовно-процессуальном кодексе записана норма, по которой суд должен озаботиться охраной имущества осужденного, пока тот будет искупать вину на зоне. Но с применением статьи возникали казусы. Непонятно, что делать в таких случаях. Не приставлять же к каждой квартире часового? Поэтому власти, получившие от судов поручения присмотреть за жильем осужденного, регулярно обращаются в суды, требуя разъяснений. В итоге прошлым летом Конституционный суд РФ предписал создать правовые механизмы охраны жилья заключенных. Теперь соответствующие предложения рассматриваются в Госдуме.

УПК предлагается дополнить новой статьей: "Меры по обеспечению сохранности имущества или жилого помещения, остающихся без присмотра на время отбывания наказания осужденным".

Каждый раз суды должны будут изучить ситуацию: действительно ли квартира остается пустой и присмотреть за ней некому. Если да, то нужно будет принять меры. Например, суд может запретить проводить какие-то сделки с квартирой осужденного, а также прописывать кого-то на его квадратных метрах. Пока человек не выйдет из тюрьмы, юридически никто ничего с квартирой не сделает. Это очень важно: ведь в последнее время выросло число мошенничеств, когда квартиры переофомляют без ведома хозяев. Аферисты составляют поддельный договор и подают документы на регистрацию через МФЦ. А потом несколько раз перепродают жилье, чтобы крайним в итоге остался какой-нибудь посторонний, честный и ничего не ведающий покупатель.

Чтобы провернуть схему, необходимо время. Потому квартиры, оставшиеся без пригляда, очень интересуют мошенников. Если же поставить в Росреестре блок на жилье заключенного, человек может быть уверен: после возвращения из тюрьмы его не встретят дома незваные хозяева.

Также суд может предписать полиции опечатать помещение и время от времени проверять печати. Сроки, через какое время полицейские должны навещать квартиры, определит тот же суд.

Нередко мошенники выискивают пустующие квартиры, чтобы по липовым договорам их украсть

Возможны и другие меры. Как поясняют эксперты, при необходимости дополнительной охраны осужденный вправе заключить соответствующий договор. То есть если заключенный захочет дополнительно установить сигнализацию или как-то еще защитить свои квадратные метры, он сможет это сделать за свой счет.

В свою очередь многие эксперты, изучившие проект, в целом положительно оценивают инициативу, предлагают ее расширить, прописав меры по охране нежилых помещений и движимого имущества. Ведь у заключенного могут быть гаражи, машины и другое добро.