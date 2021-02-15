Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 10 февраля 2021 года № 69 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2021 год в расчете на душу населения в размере 9 955 рублей, для трудоспособного населения - 10 622 рублей, пенсионеров - 8 423 рублей, детей - 9 995 рублей.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







