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15.02.2021 12:50
Рубрика: Экономика

Торги валютой на Московской бирже будут начинаться на три часа раньше

Текст: Игорь Зубков

Московская биржа планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном и срочном рынках с 7.00, сообщается на ее сайте. Сейчас торги проводятся с 10.00 до 23.50.

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"С запуском утренних торгов клиенты из восточных регионов России смогут торговать в более комфортное для них время, - отметил член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. - Также раннее начало торгов будет удобно инвесторам из Азии - Гонконга, Сингапура, Индии, Китая, где мы наблюдаем высокий интерес к торгам на российской площадке".

Кроме того, с расширением торгового периода инвесторы смогут быстрее реагировать на изменения конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы, говорится в сообщении биржи.

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