Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию

Анкета для иностранных туристов, которые хотели бы приехать в Россию по электронной визе, оказалась слишком сложной, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Представители турбизнеса обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой сократить сведения, которые иностранцы должны указывать в заявлении, сделать формулировки вопросов проще и исключить такие вопросы, которые могут оттолкнуть потенциальных туристов.

Письмо вице-премьеру помимо РСТ также подписали руководители Российской гостиничной ассоциации и Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. "РГ" ознакомилась с копией документа.

Как указывают представители турбизнеса, анкета была разработана МИД России и утверждена приказом министерства от 14 декабря 2020 года. Анкета включает 39 пунктов. "Но часть из них фактически содержит по несколько вопросов, общее число которых в итоге составляет более полусотни", - говорится в письме. При этом, анкета для получения электронной визы, утвержденная в 2017 году, содержит всего 20 пунктов, а анкета для оформления обычной российской визы для иностранцев (кроме граждан США, Великобритании, Канады и Грузии), включает 21 вопрос.

Некоторые вопросы могут вызывать у иностранных туристов, как минимум недоумение. Например, желающим посетить Россию предлагается сообщить, используют ли они социальные сети и мессенджеры, указать какие и прикрепить ссылки, отмечают представители туриндустрии. Также иностранцам предлагается заявить о наличии недвижимости на территории России и указать адреса, указать место работы в настоящий момент, но и не менее двух предыдущих, а также все образовательные организации, кроме средней школы, в которых заявитель проходил обучение.

Такой подход может нивелировать эффект от введения электронных виз и не позволит существенно расширить поток туристов в Россию, отмечают представители туриндустрии.

Закон о введении однократных электронных виз для граждан 52 государств для въезда в Россию вступил в силу с 1 января 2021 года. Для оформления визы иностранным туристам достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию, копию заграничного паспорта и оплатить консульский сбор. Ранее такой режим действовал только при посещении Санкт-Петербурга и Калининградской области. Пока оформление электронных виз приостановлено по причине пандемии коронавируса до особого распоряжения правительства.