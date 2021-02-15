У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена

Силовики задержали у Белого дома женщину, в машине которой был найден заряженный пистолет.

По данным телеканала Fox News, вместе с 66-летней женщиной был еще и мужчина с пневматическим ружьем. Пара подошла к контрольно-пропускному пункту, расположенному на территории Белого дома, и попросила передать письмо президенту страны Джо Байдену. Секретной службе все это показалось подозрительным, и было принято решение обыскать транспортное средство дамы. В машине нашли заряженный пистолет. Оружие не было зарегистрировано, поэтому женщину задержали.

Ранее Байден призвал ужесточить правила продажи огнестрельного оружия. В частности, политик предложил на законодательном уровне запретить владение штурмовыми винтовками и более тщательно проверять американцев, желающих купить что-то, что может убить другого человека.