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15.02.2021 16:35
Рубрика: Общество

Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных

Текст: Алексей Иванов

Специалисты Британской антарктической службы обнаружили под толщей ледника Антарктиды два десятка животных, идентифицировать которых пока не удалось. Не исключено, что речь идет о ранее неизвестных науке представителях фауны, сообщает "Газета.ru".

Фото: flickr.com/Peter Moellmann
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Неожиданная находка была обнаружена в Западной Антарктиде на шельфовом леднике Фильхнера. Там ученые пробурили восемь скважин, одна из которых располагалась на расстоянии 260 километров от берега. Толщина льда в этом месте составляет 890 метров, а спущенная в скважину камера погрузилась на глубину 1233 метров. Там внезапно оказались неподвижные и напоминающие губки животные, облепившие валуны на дне. В общей сложности ученые насчитали 38 представителей фауны: одну стебельчатую губку, 15 губок других форм и 22 неизвестных организма.

Это открытие ставит перед учеными ряд вопросов, точного ответа на которые нет, ведь опираться пока можно только на видеозапись. В частности, на такой глубине - в полнейшей темноте и холоде - невозможен фотосинтез, тогда за счет чего питаются эти неподвижные животные? Одна из версий состоит в том, что они получают питательные вещества за счет хемосинтеза бактерий вокруг.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science.

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