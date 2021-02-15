Ушел из жизни первый главный инженер ВАЗа

12 февраля на 97-м году ушел из жизни человек-легенда в отечественном машиностроении, первый главный инженер Волжского автозавода, заслуженный машиностроитель РФ, лауреат Государственной премии СССР в области техники за создание и внедрение комплексной системы организации производства, труда, управления и заработной платы на ВАЗ имени 50-летия СССР - Евгений Артёмович Башинджагян.

Общий рабочий стаж Евгения Артёмовича - более семидесяти лет. Его трудовая биография - это значимая часть истории всей отечественной автомобильной промышленности.

Евгений Башинджагян родился 21 ноября 1924 года в Тбилиси. В 1945 году поступил в Грузинский политехнический институт, по окончании которого был направлен на Ярославский автозавод. В 1966 году Евгений Артёмович был главным инженером строительства, затем - первым техническим директором предприятия. В 1968 году он возглавил делегацию советских специалистов в Турине, которая изучала опыт инженеров Fiat. За этим последовала работа в должности технического директора АвтоВАЗа по кропотливому внедрению на автозаводе и его спутниках всех переданных технологий. За его плечами - создание огромного промышленного комплекса: проект завода, комплектация оборудования; определение и обеспечение всего необходимого для общей нормальной работы завода-гиганта, в составе которого должны были эксплуатироваться шестнадцать с половиной тысяч единиц разнообразного оборудования.

Энциклопедические знания, высочайшая работоспособность, скрупулезный контроль во всех аспектах огромного производственного механизма позволили держать высокий технический уровень продукции и воспитать квалифицированный и динамичный заводской коллектив от механика до директоров производств, которые впоследствии возглавили завод и объединение.

Его огромный опыт в решении и технических, и экономических, и организационных задач был востребован и на уровне государственного управления.

С 1977 по 1986 г. Евгений Артёмович занимал должность первого заместителя министра автомобильной промышленности СССР.

Евгений Артёмович Башинджагян принимал участие в подготовке производства автомобилей семейства LADA Kalina, внес весомый вклад в модернизацию производства ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131, подготовку мощностей Ижевского автозавода под задачи выпуска LADA Granta. С уходом на пенсию в 1987 году его трудовая биография не закончилась - в 1999-м Евгений Артёмович вернулся на АвтоВАЗ на должность заместителя директора по техническому развитию и до 2018 года продолжал трудиться на благо АвтоВАЗа - в его московской дирекции.

Работа Евгения Артёмовича всегда была не просто рутинным выполнением заданий и планов. Общение с людьми, передача им своего опыта, богатых знаний и аналитического подхода к проблемам всегда были важной составляющей его труда.

Независимо от занимаемых должностей и постов Евгений Артёмович всегда оставался главным инженером мирового класса, человеком, запускающим и обеспечивающим работу огромных технических комплексов. И везде в работе присутствовал его фирменный сталь - главенствующее значение интересов дела, высочайшая ответственность и компетентность, каждодневный кропотливый труд, ориентированный на результат, широта интересов и неиссякаемое чувство юмора.

Высочайший авторитет Евгения Артёмовича Башинджагяна, заслуженное доверие его опыту, знаниям и управленческим способностям, заслуги в развитии отрасли оценены на самом высоком государственном уровне. Он был удостоен многих высших правительственных наград. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Выражаем искренние соболезнования семье Евгения Артемовича и всем, кто его знал и любил. Светлая память об этом выдающемся человеке сохранится в наших сердцах, а его имя навсегда останется в истории отечественного автомобилестроения.