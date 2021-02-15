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15.02.2021 09:24
Рубрика: В мире

В Бразилии опасаются всплеска заболеваемости COVID-19 после недели карнавала

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В Бразилии в самом разгаре карнавальная неделя. Однако на фоне неутихающей второй волны коронавируса все праздничные мероприятия были запрещены, или перенесены в виртуальный формат. Но, несмотря на угрозы крупных штрафов и прочих административных мер, ежедневно по всей стране полиция разгоняет десятки закрытых карнавальных вечеринок.
Фото: AP Photo/Felipe Dana Фото: AP Photo/Felipe Dana
Фото: AP Photo/Felipe Dana

Карнавал в Бразилии не входит в число федеральных красных дней календаря, хотя в некоторых штатах он и приравнивается к региональным праздникам. Бразильцы уже давно привыкли к тому, что каждый год первые три дня карнавальной недели объявляются выходными. Многие стараются присовокупить к ним накопившиеся за год отгулы. Но не в этом году.

Фото: REUTERS
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Власти подавляющего большинства штатов накануне объявили о том, что в 2021 году праздников в период карнавала, как и самого карнавала, не будет. Штат Рио-де-Жанейро стал одним из немногих, которые сохранили праздники, в отличие от самого Рио, где муниципальные власти, опасаясь очередного всплеска заболеваемости, праздничным оставили только карнавальный вторник.

С начала прошлой недели со всех сторон в Бразилии раздаются призывы быть сознательными и не устраивать массовых гуляний. Обещают, что в следующем 2022 году праздник сделают, что называется, в квадрате!

Эпидемиологи напоминают, что нынешнему всплеску заболеваемости, спровоцировавшему коллапс в системе здравоохранения штата Амазонас, страна обязана рождественским и новогодним праздникам. Именно в этот период уставшие от самоизоляции бразильцы ринулись на пляжи, позабыв обо всех коронавирусных заповедях.

Однако призывы действуют далеко не на всех. В минувшие выходные новости о вечеринках, концертах и просто гуляниях на городских пляжах прилетали со всех концов страны.

В одном только Рио-де-Жанейро с вечера пятницы до утра воскресенья муниципальные власти при поддержке полиции провели 43 санитарных рейда. В результате 25 заведений были оштрафованы, у 14 отозваны разрешения на работу. Кое-где полиция даже конфисковала музыкальное оборудование.

В штате Сан-Паулу в ночь с пятницы на субботу полиция разогнала полтора десятка вечеринок, на двух из которых присутствовало по три тысячи человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Бразилии, за минувшие сутки в стране выявили 24,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 713 человек погибли. Под наблюдением врачей находятся почти 850 тысяч бразильцев. Но из-за особенности работы местной системы здравоохранения по выходным и праздничным дням эти цифры не в полной мере являются наглядными. Так, в пятницу здесь было зафиксировано 51,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19, почти 1,3 тысячи человек погибли.

Всего за год пандемии в Бразилии коронавирусом заразились 9,8 миллиона человек, 239 тысяч погибли.

Во второй половине января в стране стартовала масштабная кампания по вакцинации населения, в ходе которой прививку уже получили свыше пяти миллионов бразильцев.

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Однако Национальная программа иммунизации населения от COVID-19 находится под угрозой срыва. На сегодняшний день Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) выдало разрешение на экстренное применение в Бразилии только шести миллионов доз китайской вакцины CoronaVac и двух миллионов доз оксфордской Covishield. Обе вакцины предусматривают инъекцию двух доз препарата для одного человека.

Министерство здравоохранения Бразилии уже договорилось с индийской лабораторией Serum о поставках дополнительной партии в два миллиона доз препарата Covishield, но оно еще требует одобрения правительства Индии, которое само нуждается в вакцине. В настоящее время бразильский минздрав также ведет переговоры о поставках 10 миллионов доз российского "Спутника V" и 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin, которым еще потребуется получить разрешение Anvisa, на жесткость требований которой жалуются многие мировые производители медикаментов.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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