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15.02.2021 19:18
Рубрика: В мире

В Германии назвали популярные имена боссов

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
В первой десятке самых популярных имен руководителей немецких фирм совсем нет иностранных и лишь одно женское. Как пишет Deutsche Welle, такое открытие сделало кадровое онлайн-агентcтво Indeed, изучившее топ-позиции 300 тысяч компаний.
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Чаще всего - 7530 раз - среди них встречается имя Андреас. Следом идут Михаэль и Кристиан. Единственное женское имя в первой десятке - Катя, оно занимает девятую строчку рейтинга. Дело в том, что Катями особенно любили называть немецких девочек в 1970-е годы. Сейчас они как раз доросли до руководящих постов, объяснил DW эксперт по коммуникациям Феликс Альтманн. Как бы то ни было, мужчин-управленцев в Германии по-прежнему в разы больше, чем женщин, несмотря на попытки последних лет устранить гендерные диспропорции как в бизнесе, так и в политике. Кстати, среди успешных немецких бизнесвумен не оказалось ни одной Ангелы - как известно, так зовут главного "босса" Германии, канцлера Меркель. Иностранцам тоже непросто пробиться на вершины бизнеса в ФРГ. Если исконно немецкое имя Александер занимает четвертое место рейтинга, то его русскоязычная версия - Александр - находится внизу списка из ста позиций. На 69-м месте - Али: социологи насчитали примерно 800 человек среди боссов немецких фирм с этим именем, распространенным в арабских и мусульманских странах.

В Британии, где проводили похожее исследование, среди руководителей оказалось больше всего Давидов, Майклов и Саймонов. Эксперты глобальной соцсети LinkedIn подметили, что мужчины-боссы любят сокращать свои имена, например - Боб, Джек или Фред. Это делает их "более открытыми" в собственных глазах. А вот женщины-руководительницы, напротив, представляются полностью, чтобы выглядеть солиднее - так им проще выдерживать конкуренцию с сильным полом. Имена французского происхождения, такие как Тьерри и Лоран, особенно часто встречаются в гастрономии, среди спортсменов много Брайанов, а мужское имя Билли больше всего подходит для полицейских.

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