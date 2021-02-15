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15.02.2021 14:04
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили отменить наказание за массовое пребывание на улице

Текст: Галина Мисливская

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Барышев внес в палату проект закона, которым предлагает отменить ряд положений Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающихся массового пребывания граждан в общественных местах.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Речь идет о статье 20.2.2 "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" (ее предлагается отменить полностью), а также о частях 5 и 6 статьи 20.2, в которых говорится о нарушениях порядка проведения массовых акций. Сейчас за деяния, предусмотренные этими нормами, физлица могут получить штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток.

"Последние изменения в КоАП, определяющие ответственность граждан за массовое пребывание в общественных местах, вызвало огромный резонанс в обществе", - отмечает автор инициативы в пояснительной записке.

Он напоминает, что действующий закон о митингах определяет виды публичных мероприятий: собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование. Однако понятия "массовое присутствие граждан", "группа граждан" в законе не раскрыты.

"Из чего следует, что любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности", - отмечает Барышев. "Данное обстоятельство вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека", - считает он.

Фото: iStock
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По мнению депутата, правоприменительная практика по данному вопросу показывает, что правоохранительные органы используют эти нормы "на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти".

К тому же норма о "массовом пребывании" дублирует другие статьи КоАП, например, ст.20.1, где прописана ответственность за мелкое хулиганство (нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).

По мнению Андрея Барышева, отмена упомянутых положений административного кодекса позволит убрать противоречия в законодательстве, "что, в свою очередь, позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти".

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