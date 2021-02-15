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15.02.2021 17:11
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект об оцеплении объектов Росгвардией

Текст: Татьяна Замахина
Росгвардии разрешат оцеплять территории и акватории при проникновении нарушителей на охраняемые объекты. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от "Единой России".
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Инициаторами выступили главы думских комитетов по информационной политике, а также по безопасности Александр Хинштейн и Василий Пискарев.

МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты

Авторы ожидают роста количества нарушений из-за "агрессивной внешней политики со стороны ряда государств". В связи с этим они предлагают наделить росгвардейцев правом блокировать участки местности и акваторий при незаконном проникновении. А именно, при задержании лиц, которые уже проникли или только пытаются проникнуть на территории "охраняемых войсками национальной гвардии объектов".

Под охраной Росгвардии находятся важные государственные объекты - в том числе стоянки судов с ядерными энергетическими установками, перевозимые ядерные и взрывчатые вещества, а также акватория Керченского пролива, Крымский мост, инфраструктура газо- и электроснабжения полуострова Крым.

В пояснительной записке приводятся данные, согласно которым за 2018 и 2019 годы Росгвардия пресекла 142 попытки проникновения на территории и акватории охраняемых объектов, при которых требовалось оцепить охраняемую местность. Авторы дают прогноз увеличения подобных случаев.

В частности, дополнительные риски, по данным депутатов, создаются при транспортировке ядерного материала, том числе в международном сообщении.

Принятие законопроекта позволит оперативно принимать меры, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, а также военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Кроме того, это поможет предотвращать угрозы в отношении охраняемых объектов и специальных грузов.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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