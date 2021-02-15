Регулярные фотоотчеты о роскошной жизни в соцсетях чреваты крупными неприятностями. В Милане задержали группу грабителей нового поколения, которые отслеживали в Instagram профили знаменитостей, чтобы проникнуть в их богатые жилища.

Группировка получила название "воры-акробаты" из-за их навыка проникать в квартиры, ловко карабкаясь по стенам. Как сообщили в прокуратуре Милана, преступники использовали теги и данные геолокации в постах, чтобы подробно изучить планировку домов и отследить перемещения вип-персон, привыкших каждый свой шаг отражать в соцсетях. Банда состоит из четырех человек, имеющих сербские корни. Запечатлеть их в деле помогла камера видеонаблюдения, установленная на одной из центральных улиц Милана. На кадрах, попавших в распоряжение правоохранителей, четко видно, как мужчина проникает в квартиру, взбираясь по стене дома, а его подельник стоит на улице. По словам прокурора Франчески Крупи, еще двое преступников в этот момент находились в квартире. Один из похитителей был арестован в январе, трое других - буквально несколько дней назад. Среди арестованных значится 17-летний подросток, который в ближайшее время предстанет перед судом по делам несовершеннолетних. Все четверо являются частью крупной группировки, промышляющей "преступным альпинизмом". Как сообщает Corriere della sera, первую вылазку "воры-акробаты" совершили 6 июня прошлого года. Тогда им удалось вынести из дома телеведущей Дилетты Леотты ювелирные изделия, часы Rolex, а также дизайнерскую одежду и аксессуары на сумму 150 тысяч евро. В ноябре грабители обчистили квартиру защитника миланского "Интера" Ашрафа Хакими. Последней жертвой мошенников стала Instagram-инфлюенсер Элеонора Инкардона, которая лишилась ценностей и эксклюзивных вещей стоимостью 10 тысяч евро.