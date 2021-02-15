Прошедшие 14 февраля в Каталонии парламентские выборы не дали однозначного ответа, каким путем будет следовать этот регион в ближайшие годы. Формально победу одержали социалисты, за них проголосовали 23 процента избирателей, что дает им возможность занять 33 места в законодательном органе - почти в два раза больше, чем прежде. Однако националистические силы ("Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию" и "Кандидатура народного единства") в совокупности получили абсолютное большинство в парламенте (74 места и 135). Создадут ли они коалицию, покажут переговоры, которые уже начались между партиями. Дело в том, что в последние годы в их рядах возникли разногласия, которые им теперь в срочном порядке нужно преодолеть.

Сделать это необходимо до 12 марта - это крайний срок, когда в парламенте должно пройти первое голосование по кандидатуре будущего главы Женералитата (сам парламент должен быть сформирован к началу весны). Впервые на это место претендует представитель "Левых республиканцев Каталонии". Первым номером в списках от этой партии идет Пере Арагонес, сейчас исполняющий обязанности главы регионального правительства. Он уже заявил, что намерен создать широкую коалицию для управления автономией, включив в нее не только националистов. А вот союз с социалистами, по его словам, невозможен. "Мы не хотим управлять вместе ними, потому что мы как вода и масло", - образно выразился Арагонес. Аналогичным образом высказался лидер республиканцев Ориол Жункерас, лишенный возможности дать депутатом из-за приговора по делу о незаконном референдуме.

А вот лидер каталонских социалистов Сальвадор Илья, наоборот, готов к переговорам с республиканцами. Если это все же произойдет, в регионе может появиться правительство, созданное на основе трех левых партий (Социалистической партии Каталонии, "Левых республиканцев Каталонии" и "Эн кому подем"). Но даже без этого союза Илья как представитель победившей на выборах партии готов выставить свою кандидатуру на пост главы Женералитата.

В любом случае будущее региона сейчас зависит от "Левых республиканцев Каталонии", которые, как и социалисты, получили 33 места в парламенте. Так или иначе, они окажутся у власти. Вероятнее всего, что они создадут союз с другими националистическими партиями. Но тот факт, что республиканцы впервые обошли партию "Вместе за Каталонию", позволяет предположить, что в регионе не будут проводить откровенно сепаратистскую политику. Конечно, будут звучать, уже звучат призывы к освобождению осужденных политиков, проведению нового референдума. Но все же республиканцы в свое время способствовали утверждению социалиста Педро Санчеса в качестве премьер-министра Испании, поддерживали его при принятии государственного бюджета. А это значит, что Барселона не будет отказываться от диалога с Мадридом.

"Я хочу послать сообщение Педро Санчесу: пора сесть за стол переговоров, чтобы разрешить конфликт, проголосовать на референдуме и освободить заключенных по амнистии", - уже заявил Арагонес. Цели эти явно недостижимы в обозримом будущем. Впрочем, в вопросе о независимости республиканцы в отличие от других националистических сил Каталонии никогда не старались форсировать события (референдум 2017 года продвигала "Вместе за Каталонию" во главе с Пучдемоном). А добиться поблажек и в конечном итоге освобождения осужденных можно и другим путем.

Стоит отметить, что итоги голосования не отражают реального положения дел в Каталонии. Явка составила всего лишь 54 процента - на 25 пунктов меньше, чем в 2017 году. Из-за пандемии коронавируса многие не стали рисковать. Возможностью проголосовать по почте воспользовались 285 тысяч человек. В итоге националисты получили в процентом соотношении больше голосов, чем три года назад, хотя реально их поддержали на 600 тысяч человек меньше. Это существенная цифра с учетом того, что в Каталонии всего 5,6 миллиона избирателей.

Об изменениях в настроениях каталонцев также говорит тот факт, что впервые в региональный парламент прошла правая партия "Вокс" ("Голос"). Она с ходу получила 11 мест в законодательном органе. А это значит, что сторонники единой Испании не теряют свои позиции и даже усиливают их в ответ на каталонский сепаратизм.

Между тем

По данным газеты El Pas, правительство Испании готовится внести поправки в Уголовный кодекс после того, как видные деятели культуры выступили в защиту рэп-исполнителя Пабло Хаселя. Он был приговорен к тюремному заключению за критику королевской семьи и испанской "демократии". Поправки затронут статьи УК, касающиеся оскорблений монархии и госинститутов, а также разжигания ненависти и оскорбления чувств верующих. Изменения будут направлены в сторону гуманизации действующего законодательства. В частности, предполагается отмена тюремного срока за критические высказывания, "которые не представляют явную угрозу для общественного порядка и не провоцируют разного рода насилие". Это касается в том числе и критики власти в музыкальных произведениях - именно за это деяние рэп-исполнитель родом из Каталонии был приговорен к 9 месяцам лишения свободы.

Власти объявили о реформе уголовного кодекса после того, как в интернете был опубликован Манифест в защиту Пабло Хаселя. Всего за несколько часов петиция собрала более 200 подписей авторитетных музыкальных исполнителей, актеров и режиссеров различных поколений. В поддержку осужденного рэп-исполнителя высказался и всемирно известный режиссер Педро Альмодовар. "Если мы позволим Пабло сесть в тюрьму, завтра они могут прийти за любым из нас, пока не расправятся со всеми инакомыслящими", - говорится в Манифесте. Напомним, что Пабло Хаселя, ранее малоизвестного исполнителя, осудили за публикацию 64 сообщений в Twitter и музыкального клипа на YouTube, которые содержали резкую критику испанских властей. Особенно жестко Хасель высказывался в адрес короля Хуана Карлоса, с именем которого был связан крупный коррупционный скандал.

Подготовила Анна Игнатенко