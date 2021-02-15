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15.02.2021 20:01
Рубрика: В мире

В Китае владельцев электроавтомобилей наделят особыми правами

Текст: Анна Игнатенко

Министерство торговли КНР опубликовало инструкции для муниципалитетов, позволяющие увеличить внутренний спрос на электромобили. Документ содержит ряд положений, предполагающих различные льготы для владельцев экологичного транспорта.

Фото: iStock
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Как сообщает Global Times, в первую очередь министерство призывает расширить квоту на покупку регистрационных номеров для электрокаров за счет ограничения квоты для обычных автомобилей. То есть владельцам электрокаров будет гораздо проще получить автомобильный номер. Напомним, что в Китае продажа регистрационных номеров ограничена. Каждый месяц в крупных городах на продажу выставляется около 10 тысяч автомобильных номеров, за которыми выстраивается очередь из более 200 тысяч желающих. При этом покупка номеров в денежном отношении обходится ненамного дешевле покупки самого транспортного средства: стартовая цена одного номера для частного лица составляет около 88 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов).

В связи с этим, предполагается, что государство поддержит семьи, у которых еще нет автомобиля, чтобы их выбор пал именно на электрокар. По настоянию министерства, финансовые учреждения должны снизить коэффициент первоначального взноса и процентную ставку по кредиту, а также продлить период его погашения. Кроме того, местным властям рекомендуется предоставлять владельцам электрокаров скидки на оплату парковок и различных дорожных сборов.

Перед госпредприятиями поставлена задача расширить сети зарядных станций. Рекомендуется устанавливать зарядные устройства таким образом, чтобы их количество занимало не менее 10% имеющихся парковочных мест.

По данным Ассоциации автомобильных производителей Китая (CAAM), в январе этого года в Китае было продано 179 000 электрокаров, что почти на 240% больше, чем в прошлом году. При этом в мировом масштабе на Китай приходится 50% продаж электромобилей (данные ООН). Однако Правительство КНР подчеркивает, что необходимо и дальше стимулировать спрос на данный вид автотранспорта, поскольку именно низкий уровень выбросов углерода в атмосферу является ключевым компонентом "зеленой экономики", которая, в свою очередь, рассматривается ООН в качестве основы устойчивого развития.

Напомним, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что в случае перехода от ископаемого топлива к экологически чистой энергии у Китая есть все шансы стать лидером глобальной экологической "гонки", и посоветовал Пекину не бояться смелых шагов в этом направлении.

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