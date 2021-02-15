Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара

Дефицита сахара россиянам опасаться не стоит, заверили в Минсельхозе. Несмотря на то, что по итогам января производство сахара снизилось более чем вдвое, его будет достаточно для внутреннего потребления.

Как пояснили в ведомстве, причинами падения производства стали неблагоприятные погодные условия для производства сахарной свеклы в 2020 году. Это привело к снижению урожайности культуры. В Центре агроаналитики при Минсельхозе уточняют: летом 2020 года урожайность корнеплода стала самой низкой за последние годы и составила 350 ц/га. В 2019 году урожайность сахарной свеклы составила 475 ц/га, а в 2018 году - 373 ц/га.

Кроме того, в результате падения рентабельности производства сахарной свеклы в 2019 году многие сельхозтоваропроизводители перешли на выращивание других культур, сократив посевные площади под свеклой в общей сложности на 18%.

В итоге, по данным Росстата, в 2020 году урожай сахарной свеклы составил 32,4 млн тонн, что на 40,4% и 23,0% ниже показателей 2019 и 2018 годов соответственно.

"Если в первом квартале 2020 годы заводы осуществляли переработку рекордного урожая 2019 года, то значительная часть прошлогоднего урожая была переработана еще до конца декабря 2020 года, что отражается в текущей статистике", - пояснили в Минсельхозе.

Из-за снижения площадей и урожайности сахарной свеклы "хвост" сезона будет коротким. Но бывали года, когда уже в первом квартале перерабатывать заводам было нечего, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Он отмечает, что на начало этого сезона сложились рекордно высокие запасы сахара (плюс 767 тыс. тонн к уровню 2015 года). Помимо этого, в Россию было импортировано около 200 тыс. тонн. Поэтому, по его расчетам, сахара не только хватит для внутреннего потребления, но его придется экспортировать.

По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4% до 1,06 млн га. Производство культуры составит не менее 40 млн тонн, а сахара - порядка 6 млн тонн. Как раз столько потребляют россияне.

"С учетом накопленных переходящих остатков это будет способствовать сохранению стабильной ситуации в отрасли, а риск дефицита сахара исключен", - заключили в министерстве.