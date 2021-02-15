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В продажу поступил дешевый кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
15.02.2021,  
15:32
Фото: HMD Global Фото: HMD Global
Фото: HMD Global

Компания HMD Global объявила о старте продаж на рынке США нового кнопочного телефона Nokia 6300, оснащенного 2,4-дюймовым цветным дисплеем и поддерживающего установку приложений.

Новый девайс анонсировал глава компании Юхо Сарвикас в своем блоге.

На Nokia 6300 можно устанавливать клиенты популярных соцсетей и мессенджеры, включая WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube (поддерживается возможность стриминга).

Аппарат оснащен 512 Мб оперативной памяти и хранилищем емкостью 4 Гб, которое можно расширить при помощи карт microSD до 32 Гб.

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Также аппарат поддерживает подключение к сетям 4G, имеет разъем для наушников и FM-радиоприемник. Стоимость Nokia 6300, доступного в корпусе белого, серого и голубого цветов, составляет 70 долларов (около 5200 рублей).

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