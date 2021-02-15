В продажу поступил дешевый кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена

Компания HMD Global объявила о старте продаж на рынке США нового кнопочного телефона Nokia 6300, оснащенного 2,4-дюймовым цветным дисплеем и поддерживающего установку приложений.
Новый девайс анонсировал глава компании Юхо Сарвикас в своем блоге.
🚨US fans: Nokia 6300 4G, the smartest feature phone you’ll meet, now available in US! It’s got Whatsapp, Facebook, you can stream YouTube and stay on top of it all with Google Assistant. All that on 4G connectivity. Hurry! they're selling like hot cakes🥞https://t.co/4SzCZWMyUS pic.twitter.com/RvQjD9ilJs— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 11, 2021
На Nokia 6300 можно устанавливать клиенты популярных соцсетей и мессенджеры, включая WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube (поддерживается возможность стриминга).
Аппарат оснащен 512 Мб оперативной памяти и хранилищем емкостью 4 Гб, которое можно расширить при помощи карт microSD до 32 Гб.
Также аппарат поддерживает подключение к сетям 4G, имеет разъем для наушников и FM-радиоприемник. Стоимость Nokia 6300, доступного в корпусе белого, серого и голубого цветов, составляет 70 долларов (около 5200 рублей).