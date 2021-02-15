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15.02.2021 13:33
Рубрика: Власть

В Росгвардии прошли памятные мероприятия с участием воинов-афганцев

Текст: Иван Егоров
День памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля в России. Именно в этот день в 1989 году завершился официальный вывод Советских войск из Афганистана. До 2011 года День воина-интернационалиста не имел официального статуса, хотя и отмечался всеми, кто прошел афганскую, ангольскую и другие войны за пределами СССР.

В войсках национальной гвардии РФ 15 февраля прошли памятные встречи и лекции об участии войск правопорядка в афганской войне. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Росгвардии, с самого начала вооруженного конфликта в качестве военных советников в Афганистане проходили службу 3 генерала, 627 офицеров и 226 прапорщиков внутренних войск МВД СССР. День вывода войск из Афганистана отмечают также многие сотрудники ОМОН, СОБР и АОСН. Большинство из них прошли Афган во время службы по призыву. За образцовое исполнение воинского долга орденами и медалями СССР были награждены 552, а государственных наград Республики Афганистан удостоены 352 военнослужащих внутренних войск.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге почтили память солдат, погибших в Афганистане

Офицеры ВВ помогали афганцам формировать собственное министерство внутренних дел - Царандой и внутренние войска, а также подразделения охраны и безопасности. Генералы выполняли обязанности военных советников при МВД Республики Афганистан, офицеры являлись советниками командиров воинских частей Царандоя, должностных лиц Главного управления защиты революции - ГУЗР, а прапорщики были инструкторами по вождениюи обслуживанию боевых машин. Офицеры внутренних войск МВД СССР также принимали участие в подготовке кадров для воинских частей ГУЗРа. Офицерский состав обучали в военных и высшем политическом училищах МВД СССР, а младших специалистов готовили на Высших курсах МВД СССР в Ташкенте. Там же проходили подготовку сержанты из частей Царандоя, но офицерские звания им присваивались уже в Афганистане по результатам практической работы. Всего для Царандоя Афганистана было подготовлено свыше 10 000 военных специалистов различных профилей.

Между тем

15 февраля свое 55-летие отмечает главный редактор военно-публицистического и литературно-художественного журнала "На боевом посту" войск национальной гвардии РФ полковник Сергей Колесников.

Юбиляра поздравил председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал Сергей Липовой, отметив большой личный вклад Колесникова в укрепление правопорядка и безопасности страны, развитие военной журналистики и патриотическое воспитание населения.

"Вы - образец русского офицера, профессионал своего дела, пример для подражания и глубочайшего уважения", - подчеркнул Липовой.

Редакция "Российской газеты" присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес заслуженного коллеги и желает ему успехов в решении стоящих перед ним задач, а также острого и легкого пера.

Справка "РГ"

Сергей Колесников в 1991 году с золотой медалью окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В изданиях внутренних войск МВД России последовательно прошел путь от инструктора отдела культуры до главного редактора журнала "На боевом посту", который затем стал центральным печатным изданием войск национальной гвардии РФ. Ведет активную работу по военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, увековечиванию памяти погибших военнослужащих. Имеет государственные награды - медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, "За отвагу". Сергей Колесников - ветеран боевых действий и Заслуженный работник культуры РФ.

Власть Безопасность Армия

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