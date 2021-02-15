В России начала действовать экспортная пошлина на пшеницу

Новости

Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19 00:38
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами 00:30
В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии 14.02.2021
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 14.02.2021
Крупный пожар в центре Москвы потушили 14.02.2021
США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 14.02.2021
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира 14.02.2021
Трое украинских военных подорвались на минах и погибли 14.02.2021
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в хостеле 14.02.2021
На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел 14.02.2021
В центре Москвы загорелся хостел 14.02.2021
В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс 14.02.2021
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 14.02.2021
Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Кальяри" 14.02.2021
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола 14.02.2021
Встреча Мишустина с руководством Совфеда намечена на 24 февраля 14.02.2021
"Родные" возглавили российский прокат 14.02.2021
Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе 14.02.2021
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 14.02.2021
Митрополит Иларион заявил о "наивысшем доверии" общества к РПЦ 14.02.2021
Перенесшие COVID-19 бессимптомно могут повторно заболеть через полгода 14.02.2021
Биатлонист Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира 14.02.2021
В Перми выбрали победителя конкурса "Воспитатель года России" 14.02.2021
Президент США призвал ужесточить закон о ношении оружия 14.02.2021
В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана 14.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 00:01
Рубрика: Экономика

В России начала действовать экспортная пошлина на пшеницу

Текст: Татьяна Карабут
С 15 февраля в России начали действовать ограничения на вывоз зерна. До 1 июля 2021 года будет действовать тарифная квота: экспортировать разрешено 17,5 млн тонн зерна - пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Помимо этого, в пределах квоты с 15 февраля введена экспортная пошлина на пшеницу. До 1 марта она составит 25 евро за тонну. После этого она будет увеличена до 50 евро за тонну. С 15 марта также будут введены пошлины на экспорт кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро за тонну).

Фото: Александр Кряжев \ РИА Новости
Эксперт оценил риски подорожания мяса

А со 2 июня для пшеницы, кукурузы и ячменя заработает постоянно действующий механизм "зернового демпфера". Первая часть механизма подразумевает плавающую пошлину на эти культуры, которая будет рассчитываться исходя из мировых цен.

Для пшеницы при мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет. При цене выше пошлина составит 70% от разницы между мировой и базовой в 200 долларов. Для кукурузы и ячменя будет применяться тот же принцип расчета, только необлагаемая база составит 185 долларов за тонну. Участники рынка будут обязаны предоставлять данные о ценах контрактов на Московскую биржу. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно исходя из данных по ценам предыдущей недели. Регистрировать экспортные контракты и публиковать цены биржа начнет с 1 апреля.

Вторая часть механизма "зернового демпфера" заключается в возврате полученных через экспортную пошлину средств аграриям. Им компенсируют часть затрат на производство и реализацию зерна по ставке на одну тонну реализованной продукции. Финансирование планируется распределить между регионами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна. Но для сибирских и дальневосточных регионов будут применены повышающие коэффициенты. Уже регионы распределят эти средства по аграриям. По подсчетам Минсельхоза, таким образом сельхозпроизводителям может вернуться около 40 млрд рублей уже в 2021 году. По оценке правительства, за счет господдержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.

Такой механизм "зернового демпфера" должен предотвратить рост цен на зерно на российском рынке (и на конечную продукцию - муку и хлеб), создать долгосрочные условия работы зерновой отрасли и привлечь в нее дополнительные инвестиции, рассчитывают в правительстве.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Цены на муку поддержат субсидиями уже с марта

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, с начала года наблюдается стабильно высокий темп экспорта зерна - участники рынка старались успеть исполнить обязательства по контрактам до введения пошлины. При этом, по его оценке, весь запланированный объем отгрузить не получилось из-за многочисленных штормовых предупреждений, характерных для этого времени года.

"Из-за погодных условий довольно много лодок осталось на рейде. Плюс под погрузкой стоят примерно на 370 тысяч тонн пшеницы. Видимо, будем грузиться весь февраль", - уточнил он.

Несмотря на то, что уже с сегодняшнего дня экспортеры должны будут заплатить 25 евро за тонну, аграрии юга все равно стараются не сбавлять темпы, поскольку 25 евро лучше, чем 50 евро, говорит эксперт. Экспортные контракты с учетом пошлины уже есть, так как внутренние цены на зерно активно снижаются, добавляет Зернин.

По оценке руководителя аналитического центра компании "Русагротранс" Игоря Павенского, в центре России цены на пшеницу уже упали до 14 тысяч рублей без НДС у переработчиков, появились сделки и по 13 тысяч рублей под пошлину в 50 евро. При том что в октябре прошлого года цены достигали 18 тысяч рублей за тонну. По словам Павенского, с начала сезона на середину февраля Россия экспортировала 30,6 млн тонн пшеницы (без учета ЕАЭС). В прошлом году на ту же дату на внешние рынки было поставлено 23,7 млн тонн. По прогнозам эксперта, общий экспорт пшеницы в сезоне-2020/2021 составит 36,7 млн тонн без учета ЕАЭС и 38,4 млн тонн вместе с ЕЭАС.

Между тем, по оценке гендиректора Института аграрного рынка Дмитрия Рылько, аграрии недополучат из-за введения "зернового демпфера" более 1,55 млрд долларов выручки. При цене пшеницы в 250 долларов за тонну пшеницы (такая цена представляется на старте нового сезона адекватной) и урожае в 77 млн тонн отрасль теряет примерно 1,33 млрд долларов. По ячменю при цене в 215 долларов за тонну и урожае в 19,5 млн тонн потери могут составить 95 млн долларов, по кукурузе - при стоимости 225 долларов за тонну потери оцениваются 126 млн долларов, подсчитал эксперт на конференции "Где маржа" 12 февраля. При этом, по его словам, государство не сможет компенсировать аграриям все потери от пошлины.

Фото: iStock
Восстановленное молоко вернется на полки магазинов

"Когда мы устанавливаем экспортную пошлину, падение цен на пшеницу происходит по всей стране. Таким образом, уменьшается выручка всех производителей зерна независимо от того, кому и куда они продают урожай", - пояснил Рылько.

Непонятно также, как экспортеры будут работать, если экспортная пошлина будет меняться еженедельно.

"Подавляющее большинство наших контрактов - это контракты на гораздо длительный период. Если вы выиграли египетский тендер, то зерно надо поставить через полтора месяца, а пошлину вы не знаете", - заявил он.

Кроме того, по мнению Рылько, неправильно рассчитывать пошлину только на основе черноморских контрактов и применять единую для всех остальных базисов, а также всех типов и классов пшеницы.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Зерновые интервенции Цены на хлеб и зерно

Главное сегодня

Путин сделал важные заявления на встрече с руководителями СМИ. Главное
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Макрон призвал к совместной работе с РФ и Китаем в борьбе с COVID-19
В России за сутки подтверждено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера