В России начала действовать экспортная пошлина на пшеницу

С 15 февраля в России начали действовать ограничения на вывоз зерна. До 1 июля 2021 года будет действовать тарифная квота: экспортировать разрешено 17,5 млн тонн зерна - пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Помимо этого, в пределах квоты с 15 февраля введена экспортная пошлина на пшеницу. До 1 марта она составит 25 евро за тонну. После этого она будет увеличена до 50 евро за тонну. С 15 марта также будут введены пошлины на экспорт кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро за тонну).

А со 2 июня для пшеницы, кукурузы и ячменя заработает постоянно действующий механизм "зернового демпфера". Первая часть механизма подразумевает плавающую пошлину на эти культуры, которая будет рассчитываться исходя из мировых цен.

Для пшеницы при мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет. При цене выше пошлина составит 70% от разницы между мировой и базовой в 200 долларов. Для кукурузы и ячменя будет применяться тот же принцип расчета, только необлагаемая база составит 185 долларов за тонну. Участники рынка будут обязаны предоставлять данные о ценах контрактов на Московскую биржу. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно исходя из данных по ценам предыдущей недели. Регистрировать экспортные контракты и публиковать цены биржа начнет с 1 апреля.

Вторая часть механизма "зернового демпфера" заключается в возврате полученных через экспортную пошлину средств аграриям. Им компенсируют часть затрат на производство и реализацию зерна по ставке на одну тонну реализованной продукции. Финансирование планируется распределить между регионами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна. Но для сибирских и дальневосточных регионов будут применены повышающие коэффициенты. Уже регионы распределят эти средства по аграриям. По подсчетам Минсельхоза, таким образом сельхозпроизводителям может вернуться около 40 млрд рублей уже в 2021 году. По оценке правительства, за счет господдержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.

Такой механизм "зернового демпфера" должен предотвратить рост цен на зерно на российском рынке (и на конечную продукцию - муку и хлеб), создать долгосрочные условия работы зерновой отрасли и привлечь в нее дополнительные инвестиции, рассчитывают в правительстве.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, с начала года наблюдается стабильно высокий темп экспорта зерна - участники рынка старались успеть исполнить обязательства по контрактам до введения пошлины. При этом, по его оценке, весь запланированный объем отгрузить не получилось из-за многочисленных штормовых предупреждений, характерных для этого времени года.

"Из-за погодных условий довольно много лодок осталось на рейде. Плюс под погрузкой стоят примерно на 370 тысяч тонн пшеницы. Видимо, будем грузиться весь февраль", - уточнил он.

Несмотря на то, что уже с сегодняшнего дня экспортеры должны будут заплатить 25 евро за тонну, аграрии юга все равно стараются не сбавлять темпы, поскольку 25 евро лучше, чем 50 евро, говорит эксперт. Экспортные контракты с учетом пошлины уже есть, так как внутренние цены на зерно активно снижаются, добавляет Зернин.

По оценке руководителя аналитического центра компании "Русагротранс" Игоря Павенского, в центре России цены на пшеницу уже упали до 14 тысяч рублей без НДС у переработчиков, появились сделки и по 13 тысяч рублей под пошлину в 50 евро. При том что в октябре прошлого года цены достигали 18 тысяч рублей за тонну. По словам Павенского, с начала сезона на середину февраля Россия экспортировала 30,6 млн тонн пшеницы (без учета ЕАЭС). В прошлом году на ту же дату на внешние рынки было поставлено 23,7 млн тонн. По прогнозам эксперта, общий экспорт пшеницы в сезоне-2020/2021 составит 36,7 млн тонн без учета ЕАЭС и 38,4 млн тонн вместе с ЕЭАС.

Между тем, по оценке гендиректора Института аграрного рынка Дмитрия Рылько, аграрии недополучат из-за введения "зернового демпфера" более 1,55 млрд долларов выручки. При цене пшеницы в 250 долларов за тонну пшеницы (такая цена представляется на старте нового сезона адекватной) и урожае в 77 млн тонн отрасль теряет примерно 1,33 млрд долларов. По ячменю при цене в 215 долларов за тонну и урожае в 19,5 млн тонн потери могут составить 95 млн долларов, по кукурузе - при стоимости 225 долларов за тонну потери оцениваются 126 млн долларов, подсчитал эксперт на конференции "Где маржа" 12 февраля. При этом, по его словам, государство не сможет компенсировать аграриям все потери от пошлины.

"Когда мы устанавливаем экспортную пошлину, падение цен на пшеницу происходит по всей стране. Таким образом, уменьшается выручка всех производителей зерна независимо от того, кому и куда они продают урожай", - пояснил Рылько.

Непонятно также, как экспортеры будут работать, если экспортная пошлина будет меняться еженедельно.

"Подавляющее большинство наших контрактов - это контракты на гораздо длительный период. Если вы выиграли египетский тендер, то зерно надо поставить через полтора месяца, а пошлину вы не знаете", - заявил он.

Кроме того, по мнению Рылько, неправильно рассчитывать пошлину только на основе черноморских контрактов и применять единую для всех остальных базисов, а также всех типов и классов пшеницы.