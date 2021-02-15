В России началась самая длинная в году рабочая неделя

На этой неделе россиянам придется поработать шесть дней. Помимо классической пятидневки, с понедельника по пятницу, к трудовым будням добавилась суббота, 20 февраля.

Как напомнили "РГ" в Роструде, предстоящая неделя, с 15 по 20 февраля, станет единственной в нынешнем году, когда рабочих дней будет шесть, а не пять. При этом День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трех дней, с 24 по 26 февраля. Отдыхать же россияне будут с 21 по 23 февраля.

Следующие длинные выходные наступят всего через три недели. Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Однако рассчитывать на сокращенный рабочий день россиянам не стоит. По закону на час сокращается продолжительность рабочего времени непосредственно в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году День защитника Отечества располагался бы в середине недели, то 22 февраля работодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом году 23 февраля - вторник, а перед ним нерабочие воскресенье и понедельник. Так что в субботу по закону придется поработать полный день. Правда, работодателям никто не запрещает проявить инициативу и дать сотрудникам возможность уйти пораньше.

Россия не самая празднующая страна, отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. "И США, и Германия имеют даже больше официальных праздничных дней - 12-14. А самое большое количество официальных праздников в Японии. Правда, надо принять во внимание, что общегосударственные праздники могут в других странах дополняться и местными, связанными с религией или историческими событиями", - добавил эксперт. Тем не менее в этом году в России в общей сложности 30 праздничных дней.