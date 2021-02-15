В России началась самая длинная в году рабочая неделя

Новости

Врач заявил об опасности британского штамма для переболевших COVID-19 00:38
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами 00:30
В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии 14.02.2021
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 14.02.2021
Крупный пожар в центре Москвы потушили 14.02.2021
США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 14.02.2021
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира 14.02.2021
Трое украинских военных подорвались на минах и погибли 14.02.2021
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в хостеле 14.02.2021
На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел 14.02.2021
В центре Москвы загорелся хостел 14.02.2021
В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс 14.02.2021
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 14.02.2021
Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Кальяри" 14.02.2021
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола 14.02.2021
Встреча Мишустина с руководством Совфеда намечена на 24 февраля 14.02.2021
"Родные" возглавили российский прокат 14.02.2021
Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе 14.02.2021
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 14.02.2021
Митрополит Иларион заявил о "наивысшем доверии" общества к РПЦ 14.02.2021
Перенесшие COVID-19 бессимптомно могут повторно заболеть через полгода 14.02.2021
Биатлонист Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира 14.02.2021
В Перми выбрали победителя конкурса "Воспитатель года России" 14.02.2021
Президент США призвал ужесточить закон о ношении оружия 14.02.2021
В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана 14.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 00:01
Рубрика: Экономика

В России началась самая длинная в году рабочая неделя

Текст: Ольга Игнатова
На этой неделе россиянам придется поработать шесть дней. Помимо классической пятидневки, с понедельника по пятницу, к трудовым будням добавилась суббота, 20 февраля.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Как напомнили "РГ" в Роструде, предстоящая неделя, с 15 по 20 февраля, станет единственной в нынешнем году, когда рабочих дней будет шесть, а не пять.  При этом День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трех дней, с 24 по 26 февраля. Отдыхать же россияне будут с 21 по 23 февраля.

Фото: iStock
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году

Следующие длинные выходные наступят всего через три недели. Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Однако рассчитывать на сокращенный рабочий день россиянам не стоит. По закону на час сокращается продолжительность рабочего времени непосредственно в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году День защитника Отечества располагался бы в середине недели, то 22 февраля работодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом году 23 февраля - вторник, а перед ним нерабочие воскресенье и понедельник. Так что в субботу по закону придется поработать полный день. Правда, работодателям никто не запрещает проявить инициативу и дать сотрудникам возможность уйти пораньше.

Россия не самая празднующая страна, отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. "И США, и Германия имеют даже больше официальных праздничных дней - 12-14. А самое большое количество официальных праздников в Японии. Правда, надо принять во внимание, что общегосударственные праздники могут в других странах дополняться и местными, связанными с религией или историческими событиями", - добавил эксперт. Тем не менее в этом году в России в общей сложности 30 праздничных дней.

Экономика Работа Общество Ежедневник Праздники Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Путин сделал важные заявления на встрече с руководителями СМИ. Главное
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Макрон призвал к совместной работе с РФ и Китаем в борьбе с COVID-19
В России за сутки подтверждено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера