В России планируют возобновить школьные экскурсии в музеи

Организованные группы школьников в скором времени могут вернуться в музеи - возможность их допуска на экскурсии сейчас прорабатывают сразу два ведомства: Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, текущая эпидемиологическая ситуация это позволяет, но при условии "неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер".

Как отметила в совместном заявлении двух ведомств глава Минкульта Ольга Любимова, "даже в рамках действующих ограничений (...) музеи способны обеспечить безопасное проведение мероприятий с участием организованных групп детей и молодежи, в частности, для классов в составе 25-30 человек".

Рассчитывается, что группы детей - учеников одного класса - музеи будут принимать в специально подготовленных залах. При этом необходимыми остаются все противовирусные меры, такие как дистанция, маски-перчатки, дезинфекция и проветривание, а ориентироваться, как и прежде, музеи будут на текущую ситуацию в своем регионе.

"Соблюдая все это, мы можем рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости, на дальнейшее сохранение стабилизации и на продолжение работы всех сфер", - отмечает Анна Попова.

С предложением вернуть школьников на экскурсии в музеи ранее выступил Михаил Пиотровский. Президент Союза музеев России, глава Эрмитажа отметил, что музейные программы для школьников - часть образовательного процесса.