Новости

Названы районы Москвы, где подешевели новостройки 16:45
Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных 16:35
Два самолета вернулись в Москву из-за технического сбоя 16:34
Канал "Наука" покажет в прямом эфире посадку марсохода экспедиции NASA 16:34
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал госуслуг 16:32
Брагин прокомментировал информацию об уходе из сборной России 16:31
Песков заявил об отсутствии правонарушений на акциях с фонариками 16:26
Объекты токийской Олимпиады устояли после мощного землетрясения 16:25
101-летняя псковичка сделала прививку от коронавируса 16:22
В Кургане на мать завели уголовное дело за истязание дочери 16:13
Патриарх Кирилл дал старт конкурсу "Александр Невский" 16:09
Ночь на 16 февраля станет самой холодной в Москве 15:55
Мурашко: Визуальные формы рака поможет диагностировать диспансеризация 15:55
В России планируют возобновить школьные экскурсии в музеи 15:45
В Ярославской области создали материал прочнее стали 15:43
В Череповце рестораторы в суде доказали наличие в салате "любви повара" 15:41
"Уральские пельмени" по иску на 200 млн отсудили у Нетиевского 400 тысяч 15:31
ЦСКА объявил о трансфере Бохинена и аренде Рондона 15:24
Злодей из "Ванда/Вижн" может стать врагом "Мстителей" вместо Таноса 15:23
В Прикамье лжесотрудника МЧС будут судить за мошенничество 15:16
Сечин назвал Путину способ удовлетворить дефицит на мировом рынке нефти 15:15
Родителей могут обязать платить алименты школьникам до 20 лет 15:09
Володин рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Госдуме 15:03
Фото: Звезда "Бригады" Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера 15:00
Один человек пострадал при обрушении лесов в центре Москвы 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 15:45
Рубрика: Культура

В России планируют возобновить школьные экскурсии в музеи

Текст: Инга Бугулова

Организованные группы школьников в скором времени могут вернуться в музеи - возможность их допуска на экскурсии сейчас прорабатывают сразу два ведомства: Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, текущая эпидемиологическая ситуация это позволяет, но при условии "неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Стало известно, в какие столичные музеи школьники могут ходить бесплатно

Как отметила в совместном заявлении двух ведомств глава Минкульта Ольга Любимова, "даже в рамках действующих ограничений (...) музеи способны обеспечить безопасное проведение мероприятий с участием организованных групп детей и молодежи, в частности, для классов в составе 25-30 человек".

Рассчитывается, что группы детей - учеников одного класса - музеи будут принимать в специально подготовленных залах. При этом необходимыми остаются все противовирусные меры, такие как дистанция, маски-перчатки, дезинфекция и проветривание, а ориентироваться, как и прежде, музеи будут на текущую ситуацию в своем регионе.

"Соблюдая все это, мы можем рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости, на дальнейшее сохранение стабилизации и на продолжение работы всех сфер", - отмечает Анна Попова.

С предложением вернуть школьников на экскурсии в музеи ранее выступил Михаил Пиотровский. Президент Союза музеев России, глава Эрмитажа отметил, что музейные программы для школьников - часть образовательного процесса.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Роспотребнадзор Правительство Минкультуры

Главное сегодня

Песков назвал интересным предложение Маска поговорить с Путиным
В ЕР не поддержали проект об отмене наказания за массовое пребывание на улице
За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах
ЦБ предупредил банки о новой схеме хищений со счетов юрлиц
Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов
Новые российские фильмы, о которых говорят: две драмы и две комедии
Где услышать сразу 220 русских писателей