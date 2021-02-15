В России подсчитали количество введенных против нее западных санкций

Российский совет по международным делам (РСМД) подготовил доклад, анализирующий западные санкции в отношении России.

В документе "Санкции против России: взгляд в 2021 год" рассматриваются как уже введенные ограничения, так и глобальные тенденции применения санкций, а также - антироссийские меры по отдельным отраслям, таким как "украинский пакет", санкции против трубопроводных проектов, "киберсанкции" и другие виды ограничений.

Как отмечается в докладе, подготовленном программным директором РСМД Иваном Тимофеевым, "к 2021 году влияние зарубежных ограничительных мер (санкций) на Россию приобрело двойственный характер. Их воздействие на макроэкономические показатели остается относительно небольшим. Эпидемия COVID-19, спад мировой экономики, цены на нефть и связанные с ними факторы повлияли на российскую экономику в гораздо большей степени, чем ограничительные меры зарубежных стран. За прошедший год под блокирующие финансовые санкции не попало ни одно системообразующее российское предприятие или отрасль. Вряд ли найдется хотя бы один санкционный эпизод, который бы в этот период привел к серьезным макроэкономическим последствиям".

За период с 5 января 2020 года по 10 января 2021 года автор доклада насчитал в отношении России 93 санкционных эпизода. Наиболее частый инициатор таких событий - США (47 эпизодов из 93), затем Европейский Союз - 22 эпизода. Сюда же можно добавить действия отдельных стран-членов ЕС, среди них - Германия (шесть событий), Финляндия, Эстония, Латвия - по одному событию. Одно событие также связано с совместным действием Германии, Франции и Великобритании. Еще в четырех случаях партнеры ЕС (включая Грузию и Украину) присоединялись к санкциям Евросоюза. Итого - 36 эпизодов, инициированных ЕС, отдельными странами ЕС или партнерами ЕС в рамках режима санкций Евросоюза. На Великобританию приходится восемь эпизодов. По одному эпизоду связано со Швейцарией и Украиной. Таким образом, подавляющее большинство санкционных эпизодов по России инициировано США и ЕС.

44 санкционных эпизода из 93 связаны с Украиной, минимум 10 эпизодов связаны со строительством трубопровода "Северный поток 2", еще девять - по кибербезопасности и "проблемам вмешательства". Еще более десяти санкционных эпизодов связаны с правами человека, а также - со вторичными санкциями, связанными со введенными Вашингтоном ограничениями против третьих стран, таких, как Венесуэла, КНР, Ливия, Сирия.