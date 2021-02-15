В России появится реестр для доступа к биометрическим данным

В России будет создан реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), пишут "Ведомости" со ссылкой на проект приказа Минцифры.

Отвечать за ведение списков будет "Ростелеком", который является оператором ЕБС. Сейчас доступ к системе имеют банки и страховщики.

Участие будет бесплатным, при этом компании должны обеспечить безопасность персональных данных.

Перечень включенных в реестр организаций будет опубликован в открытом доступе.

Единая биометрическая система была создана в 2018 году. С 1 января 2021-го россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать финансовые и государственные услуги.