Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первый в мире набор реагентов для определения в организме человека британского штамма коронавируса.

Как сообщает Роспотребнадзор, это целая тест-система, которая быстро выявляет наличие именно мутированного штамма. Это стало возможным за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации. Разработчики уверяют, что при применении новой системы есть все шансы избежать ложноположительных результатов. Технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за полтора часа (с момента забора мазка до получения результата), в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени.

Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и получил регистрационное удостоверение. Он обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией. Новую технологию теперь можно использовать для разработки реагентов для выявления любых мутаций SARS-CoV-2, а также иных инфекционных возбудителей.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в конце декабря. У ученых и ВОЗ британский штамм коронавируса вызывает серьезную тревогу. Сейчас этот штамм обнаружен в несколько десятках европейских стран. В России зафиксирован единичный завоз мутировавшего коронавируса. Неизвестно, насколько он способен вызывать более тяжелое течение болезни, но уже установлено, что распространяется он от человека к человеку намного быстрее изначального варианта коронавируса.

В Роспотребнадзоре заверяют, что мутации, характерные для британского штамма, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" (разработка научного центра "Вектор"), в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.