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15.02.2021 19:00
Рубрика: Экономика

В России упало производство стройматериалов

Текст: Марина Трубилина

Производство большей части строительных материалов в январе нынешнего года сократилось по сравнению с январем 2020-го, сообщает Росстат.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Заметнее всего снизилось производство деревянных окон (их изготовили лишь 18,1 тысячу кв.м, что на 24,7% меньше) и строительного кирпича (109 млн условных кирпичей, что на 21,5% меньше). Уменьшилось производство бетона, готового для заливки (на 5,6%), различных видов цемента (на 5,7 - 9,8%), рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов (на 6,3%), стеклопакетов (на 3,7%) и оконных пластиковых блоков (на 0,8%).

При этом производство некоторых стройматериалов пошло в рост. Производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий подскочило на 54,3%. Больше сделано металлических дверей и окон (на 13,1%), керамической плитки для полов (на 9,8%) и стен (на 1,2%), деревянных дверей (на 9,7%). На 7,8% выросло производство обоев - до 9,9 млн условных кусков.

На объемы промышленного производства в январе, отмечает Росстат, повлияли как вторая волна эпидемии коронавируса, так и календарь: в первом месяце 2021 года было 15 рабочих дней против 17 в январе прошлого года.

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