В Сербии празднуется День государственности

15 февраля отмечается День государственности Сербии - главный национальный праздник этой балканской страны. На Сретение Господне в 1804 году было поднято первое восстание против турецкого ига под руководством Карагеоргия (Георгия Петровича), поддержанное Россией, оказывавшей денежную и дипломатическую поддержку национальному движению за независимость от Османской империи, а в 1835 году была принята первая демократическая Конституция Сербии.

Сербский лидер Александр Вучич уже традиционно будет вручать сегодня высшие государственные награды, в том числе и россиянам за укрепление двусторонних отношений между братскими странами. По данным местных СМИ, орденов Сербии в этом году удостоились - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред правительства РФ Юрий Борисов, скульптор Александр Рукавишников.

Что угрожает государственности Сербии?

С какими проблемами сегодня сталкивается Белград? Почему здесь рассчитывают на усиление влияния Москвы в регионе? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал историк, профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович.

Косово и Метохия (КиМ) представляет собой составную часть суверенной территории Республики Сербии, что закреплено в ее конституции и отражено в резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Чем является Косово и Метохия для сербов?

Милош Кович: Косово - это главная тема сербской истории. Смерть сербского князя Лазаря и его воинов в битве с турками на Косовом поле в 1389 году сербы еще в тот период восприняли как осознанную жертву "за веру и отечество", "за царство небесное". Этот свободный выбор и готовность жить и умирать за вечные идеалы, за высшую правду, отечество, двигаться Христовым путем - страдания и воскресения стали идеальным примером добродетели, которому сербы и до настоящего времени следуют. В историческом плане (косовская) битва проиграна, однако на более глубоком уровне подсознания ее результат воспринимается как победа, потому что жертвы, которые были принесены в ходе нее, стали святыми, вдохновляют и ободряют последующие поколения, придавая смысл коллективному, а также каждому отдельному существованию. Даже во времена атеизма и коммунизма эта архетипическая модель сохраняется. В России эта тема хорошо известна. На современном же Западе, охваченном материализмом, гедонизмом и релятивизмом, она забыта. В Косово и Метохии находятся Косово поле, многочисленные сербские средневековые монастыри, жемчужины духовности и культуры, где хранятся мощи сербских святых. Между ними есть и сербские святыни, имеющие особое мировое историческое значение и в связи с этим находящиеся под защитой ЮНЕСКО монастыри Высокие Дечаны, Печская Патриархия, Богородица Левишка, Грачаница. Именно поэтому сербы воспринимают Косово и Метохию как свою Святую землю, утрата которой сделала бы сербскую историю бессмысленной.

Между тем для нас вопрос Косово и Метохии представляет вопрос морали и человеческой солидарности. В крае и сейчас после нескольких десятилетий этнических чисток сербов и разорения церквей и святынь, чей максимум достигался в 1999 и 2004 годах, проживает около 120 тысяч наших соотечественников. Большинство из них живет в гетто, в недружественном окружении и под постоянными угрозами. Никто из нас не имеет права отдавать их Великой Албании, которую страны НАТО пытаются создать за счет территории Республики Сербии. Какое будущее им там уготовано, может убедиться каждый, кто посетит Албанию, где не признается существование сербов и других национальных меньшинств, а все памятники разрушены или переименованы в албанские. Если мы предадим своих соплеменников и сограждан, если отречемся от своих святынь, то будем ли мы иметь право на какое-либо будущее?

Существует и экономический аспект косовской проблемы. Косово богато рудами. Там располагается комбинат "Трепча", наш экономический, металлургический гигант. Речь идет не только об угле, а, прежде всего, о драгоценных редких металлах. Есть мнение, что это стало главной причиной агрессии НАТО на Сербию в 1999 году. Действительно, военные преступники из 1999 года Уэсли Кларк и Мадлен Олбрайт уже имеют деловое взаимодействие с псевдогосударством Косово, которое они пытаются создать за счет нашей территории.

Конечно, в данный момент, может быть, наиболее важными становятся аргументы реальной политики. Если мы сдадим Косово и Метохию натовцам и албанским шовинистам, то кто нам гарантирует, что на этом их запросы прекратятся? Каждый, кто следил за историей развала Югославии и СССР, знает, что страны НАТО не сдержали ни одного обещания, данного россиянам и сербам. США все еще пытаются обращаться с нами так же, как с американскими аборигенами. Сербы так и не поняли, что в Республике Сербской Краине шла борьба за Косово и Метохию. Они надеялись, что оставлением Краины будет приобретен мир для Сербии. Многие россияне не ожидали, что после развала СССР НАТО приступит к развалу России. Если же мы откажемся от Косово и Метохии, то какая территория будет следующей? Это только вопрос времени и очередности: Санджак, Ниш, Воеводина или Республика Сербская. Это правило в международных отношениях. Через это проходит любое государство, которое само или по принуждению отказывается от своей территории. Вспомните хотя бы Чехословакию после Мюнхенского соглашения и отказа от Судетов в 1938 году.

Как Вам видится решение косовского вопроса?

Милош Кович: Косово и Метохия, в соответствии с сербским и международным правом, это территория Сербии. Это не может ставиться под сомнение. Там необходимо обновить совместное или хотя бы параллельное проживание сербов и албанцев. Это наш долг и трудный путь, не имеющий альтернативы. Ключевым становится верховенство закона, которое должно распространяться на всех независимо от этнического происхождения. Правовая, физическая безопасность и неприкосновенность имущества должны быть обеспечены для всех. Чтобы это произошло, мощь США и НАТО, которые упорно работают над созданием Великой Албании, должна ослабнуть. Мировой баланс сил уже меняется. Для нас ключевым становится дальнейшее усиление России и Китая.

США и НАТО продолжают экспансию в регионе, распространяя дезинформацию о негативном влиянии России. Какова, по вашему мнению, историческая роль Москвы на Балканах?

Милош Кович: Только теперь, столкнувшись с непримиримой враждебностью Запада, русские и сербы могут понять свою историю. Речь идет не о боли и чувствах, а о холодных фактах, о трезвой оценке реальности. В двух мировых войнах страны Запада были все же разделены; теперь они едины в своем враждебном отношении к нам. В последнее время, правда, фиксируются внутренние противоречия, но чтобы увидеть, к чему это приведет, нам придется подождать. Все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции. Это глубоко укоренившиеся культурные предрассудки, проистекающие из самых мрачных основ европейской истории. Важно отметить, что для западников характерна вера в собственную богоизбранность и непогрешимость.

На Западе и сегодня искренне верят в то, что Бог и история на их стороне и что их ценности универсальны, обязательны для всех народов, культур и цивилизаций на нашей планете. Это началось с крестовых походов, где ключевым является 1204 год, когда выяснилось, что им было все равно, уничтожают ли они мусульман или православных "еретиков". Эта вера в собственную избранность остается неизменной, в то время как меняются лишь идеологические обоснования этого от эпохи к эпохе. Это является предпосылкой для геноцида американских аборигенов, евреев, русских и сербов во Второй мировой войне. При этом им неважно, почему они идут на нас: потому что мы православные, как это делали тевтонские рыцари, поляки, шведы, австрийцы или хорваты; потому что мы "консервативны и отсталы", как утверждал французский Наполеон; потому что мы им "расово уступаем", как говорили немецкие нацисты, хорватские усташи; потому что мы коммунисты и недостаточно либеральны, как сегодня заявляют США и страны НАТО. Все это лишь оправдания. За всем этим скрывается непреодолимое стремление к власти и крестоносная, миссионерская вера в собственную богоизбранность. Суть двух мировых войн и того, что происходит сейчас, на самом деле - походы "правоверного" Запада на "еретический" Восток. Достаточно взглянуть на ту беспрецедентную самоуверенность, с которой возглавляемые Германией страны ЕС, штурмовавшие СССР в 1941 году, сегодня уже обвиняют Россию в том, что она виновата в развязывании Второй мировой войны. Сегодня хорваты, боснийцы и албанцы, сформировавшие Гитлеру целые дивизии СС и совершившие геноцид против сербов в 1941-1945 годах при искренней поддержке Германии, хотят возложить вину за это на сербский народ.

Одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают нас с 19-го века "малыми русскими". Действительно, Россия оказала решающую поддержку борьбе сербов за освобождение от османского владычества, а сербы всегда отвечали России всеобщей любовью, которую можно назвать неотъемлемой частью сербской национальной идентичности. Периодические взаимные разочарования (Сан-Стефанский договор 1878 года, враждебность СССР по отношению к Королевству Югославия 1918-1941) не смогли этого изменить. Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году. Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию.