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15.02.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

В суд поступили кассационные жалобы от адвокатов Кокорина и Мамаева

Текст: Александр Степанов

В Пресненский суд столицы поступили кассационные жалобы на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Как сообщили в суде, кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда поступили от защитников Кирилла Кокорина, Павла Мамаева, Александра Протасовицкого и Александра Кокорина. Жалобы будут направлены в кассационный суд. Затем будет назначена дата рассмотрения этого дела.

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В частности защита футболиста Павла Мамаева просит изменить апелляционный приговор, переквалифицировав его действия с части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать спортсмена по статье 116 УК РФ ("Побои"). Защита Александра Кокорина, который был осужден на 1 год и 6 месяцев колонии за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью, просит полностью отменить приговор, отправив его на новое апелляционное рассмотрение.

Напомним, Мосгорсуд 3 августа 2020 года отменил приговор в отношении Мамаева, Кирилла Кокорина и Протасовицкого. Все трое были оправданы по статье о хулиганстве, их действия квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ.

Теперь Мамаев, Протасовицкий и Кирилл Кокорин, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Приговор Александру Кокорину был оставлен без изменения.

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