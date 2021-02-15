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15.02.2021 19:07
Рубрика: В мире

Союз четырех

Британия готовится войти в новый альянс
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Распрощавшись с Евросоюзом, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, похоже, намерено в ближайшем будущем объединиться в союз с Канадой, Австралией и Новой Зеландией - то есть с англоговорящими странами.
В обороноспособности Великобритании обнаружили брешь

Как свидетельствуют британские СМИ, план, известный под аббревиатурой CANZUK (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Британия), предполагает, что все эти четыре страны согласятся на свободную торговлю, взаимную миграцию и внешнеполитическое сотрудничество. Это позволило бы гражданам САNZUK свободно перемещаться между входящими в него странами при условии, что ни у кого из этих граждан нет судимости. Предложение о создании CANZUK вызвало в последние годы немалый интерес в Британии, поскольку отношения этой страны с Евросоюзом становились все более отдаленными и все более напряженными. В минувшем году группа депутатов от партий консерваторов, лейбористов и демократов-юнионистов создала парламентскую группу для проработки проекта CANZUK. Этот проект встретил поддержку среди всех возрастных групп британцев, и особенно среди молодежи. Впрочем, Австралия и Новая Зеландия давно уже были облюбованы гражданами Соединенного Королевства в силу благодатного климата и более высоких зарплат, чем в Британии. К тому же в этих странах говорят на английском и культура весьма схожа с культурой Британии.

Все четыре страны выступают за свободную торговлю, взаимную миграцию и внешнеполитическое сотрудничество

Идея альянса базируется на принципе сотрудничества четырех суверенных независимых государств ради укрепления своих экономик и улучшения благосостояния граждан. Главной целью нового проекта обозначена взаимная миграция, когда граждане смогут свободно жить и работать в любой из вышеназванных стран. Вторая задача - свободная торговля между этими странами с предполагаемым оборотом в 2,5 триллиона фунтов стерлингов. И наконец, внешнеполитическое сотрудничество, которое позволит укрепить межгосударственные отношения этой "четверки". По предварительным оценкам, совокупные военные расходы Британии, Австралии, Канады и Новой Зеландии составят около 110 млрд долларов. Опрос 13 600 граждан четырех стран, проведенный САNZUK International, подтвердил поддержку свободного передвижения во всех четырех странах. Все эти государства будут работать на международной арене как суверенные и независимые. Эту политику поддерживают 82 процента новозеландцев, 76 процентов канадцев, 73 процента австралийцев и 68 процентов британцев. Премьер Борис Джонсон поддерживает идею, которая поможет сформировать своего рода "супердержаву". Что касается внешней политики, то сторонники проекта CANZUK предлагают всем четырем странам опираться на Британию, использующую свое членство в Совбезе ООН для защиты интересов Канады, Австралии и Новой Зеландии.

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