Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг

Очень интересное для многих граждан дело изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Речь в этом деле шла о щепетильном денежном вопросе - возврате валютного займа.

Суть спора проста - гражданин взял в долг несколько сотен тысяч долларов, но вернул не все. Для того чтобы получить остальное, заимодавцу пришлось обращаться в суд. Понятно, что суд встал на сторону того, кто давал деньги. Но выигравший процесс кредитор радоваться не спешил. Наоборот, решение суда его озадачило. Ведь в этом решении было написано, что остаток денег ему должны вернуть по тому курсу валюты, который был,когда деньги давали. То есть по курсу семилетней давности. А ведь тогда доллар стоил 30 рублей.

Понятно, что для заемщика подобное решение оказалось фактически подарком. А вот того, кто давал доллары в долг, такое решение совсем не устроило. Верховный суд, куда в итоге дошел кредитор, с возмущенным заимодавцем согласился и объяснил, как поступать в подобных случаях. Ведь такая ситуация чем-то исключительно редким не является. Так в какой валюте и по какому курсу правильно отдавать задолженность? Эта история началась в Хабаровске почти девять лет назад. Там один гражданин дал другому в долг почти 12 миллионов рублей. На тот момент эта сумма была эквивалентна 390 тысячам долларов. Тот, кто занимал деньги, заявил, что вернет их за год и заплатит проценты из расчета 1,25 процента в месяц.

Отдавал заемные деньги получатель тяжело. Из-за этого мужчины согласились отодвинуть срок окончательного расчета. А еще они несколько изменили способ исполнения обязательства: кредитуемый обязался возвращать по 5000 тысяч в счет погашения основного долга и проценты - 7 процентов годовых, которые начисляются на оставшуюся сумму основного долга и выплачиваются после его погашения.

Гражданин, который занимал, отдавал долг в долларах и наличными. Спустя несколько лет платить он перестал. На тот момент курс был уже около 60 рублей за доллар. Кредитор вынужден был пойти в суд. В своем иске он попросил взыскать остаток долга. Всего 257 тысяч долларов в рублевом эквиваленте по курсу, установленному на день исполнения решения суда. А также и проценты за неправомерное удержание денег - еще 2,4 миллиона рублей.

В Хабаровске этот иск рассматривал районный суд и удовлетворил его. Апелляция с этим решением согласилась. Если посмотреть курс на дату судебного решения - 68,40 руб. за доллар, то получилось, что основной долг составил уже 12, а 17,6 миллиона рублей.

Одалживая деньги, лучше сразу договориться с заемщиком, в какой валюте он будет их возвращать. Фото: diy13 / istock

Местные суды подтвердили - граждане заключили валютный договор займа и возвращать долг следует в валюте долга в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ на день платежа. Хабаровские суды сослались на статью 317 Гражданского кодекса и разъяснения Пленума Верховного суда от 22.11.2016 года N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении".

Но вот в президиуме Хабаровского краевого суда это решение отменили, и дело ушло на новое рассмотрение. Когда этот спор стали рассматривать фактически по второму кругу, то требование кредитора удовлетворили, но частично - взыскали 8,25 миллиона рублей .

Суд посчитал оставшуюся сумму долга исходя из курса 30 рублей за 1 доллар - таким был курс на момент заключения договора займа - и присудил неустойку в 1,1 миллиона рублей.

Суд решил; сумма займа передавалась истцом ответчику в российских рублях, вследствие чего обязанность возврата займа в долларах не возникла: возвращать долг надо в рублях. С этим решением согласились в Девятом кассационном суде.

Кредитор с таким решением суда не согласился, пошел в Верховный суд и попросил пересмотреть свое дело. И там его аргументы услышали.

Вот главное, что сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Она объяснила, что заем валютный, а значит, и возвращать его следовало в долларах. Верховный суд пояснил, что когда речь идет о спорах по денежным обязательствам, то надо различать валюту долга и валюту платежа, в которой обязательство исполняется. Об этом говорится в п. 27 Постановления Пленума ВС от 22 ноября 2016 года N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах".

По общему правилу валюта долга и валюта платежа - рубль (п. 1 ст. 317 ГК). Но по п. 2 этой статьи в обязательстве можно предусмотреть, что оно оплачивается в рублях (валюта платежа) в сумме, эквивалентной определенной сумме в валюте (валюта долга). Тогда сумма, которую надо выплатить в рублях, определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа (если в соглашении не указана другая дата).

Решение краевого суда кредитора озадачило. Получалось, что деньги ему должны вернуть по курсу семилетней давности. Тогда доллар стоил 30 рублей

В договоре займа, о котором идет речь, должнику передали 11,7 миллиона рублей. И было подчеркнуто, что это сумма, эквивалентная 390 тысячам долларов. Такой оборот в договоре займа идентичен юридической конструкции, которая используется в статье 317 Гражданского кодекса. Это значит, что в договоре признается, что валюта долга - это иностранная валюта. Значит, размер долга определяется в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, делает вывод Верховный суд. "Иное из соглашений между истцом и ответчиком не следует", - сказано в решении суда.

Хабаровские суды не учли буквальное толкование законов и разъяснения своего же Пленума, подчеркнул Верховный суд и направил дело на новое рассмотрение.