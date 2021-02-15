Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

К категории уголовных проступков предлагается отнести 112 составов преступлений. Как отмечал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году, расширение института уголовного проступка позволит каждый год избегать судимости 30 тыс. человек.

Если правонарушение будет квалифицировано как уголовный проступок, суд может выбрать в качестве мер уголовно-правового характера судебный штраф, общественные работы (в свободное от основной работы или учебы время на срок от 30 до 240 часов) или ограниченно-оплаченные работы (вычет из зарплаты в доход государства от 5 до 10% от ее объема). Иными словами, человек не останется безнаказанным. Однако судимости у него не будет.

Как уточняет "Интерфакс", согласно концепции законопроекта, уголовный проступок не предлагается рассматривать в качестве самостоятельного вида правонарушения, ответственность за который должна регулировать отдельная отрасль права. Авторы исходят из того, что уголовный проступок содержит все признаки преступления, однако при этом опасность этого преступления для общества минимальна, неопасен и сам виновный, и к нему могут быть применены иные меры уголовно-правового характера, которые не являются уголовным наказанием.

Законопроект уже вносился в Госдуму, потом был отозван. Теперь он внесен повторно вместе с поступившими из правительства страны замечаниями.