Видео: На японских депутатов во время землетрясения упали светильники

В Японии на головы депутатов заксобрания города Вакаяма неожиданно начали падать элементы закрепленной на потолке осветительной системы. Причиной стало землетрясение, которое застало врасплох народных избранников.

Специалисты зафиксировали сейсмическую активность магнитудой 4.1 в центральной части острова Хонсю около 13:28 по местному времени, когда законодатели проводили очередное заседание, передает телерадиокомпания NHK.

К счастью, в результате ЧП ни один из членов городского парламента не пострадал. В зале некоторое время наблюдалось общее оживление, вероятно, вызванное стрессом от пережитого.