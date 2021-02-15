Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным ­работу "Роснефти" в пандемию

Уже в марте "Роснефть" собирается привить от коронавируса почти весь персонал, это 300 тысяч сотрудников. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом в Ново-Огарево. Прошлый год стал для "Роснефти" рекордным - открыто три крупнейших в мире месторождения, кроме того, компания хочет стать лидером по снижению выбросов.

Владимир Путин попросил доложить об итогах 2020 года. "И конечно, не могу не спросить, как эта работа была организована в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и как вы сейчас встраиваетесь в работу по вакцинации, в том числе - и прежде всего, конечно, - ваших сотрудников", - заметил он.

"Роснефть" обратилась в минздрав с просьбой зарезервировать необходимое количество вакцин для 300 тысяч человек. "Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию", - сообщил Сечин. Процедура будет проходить в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. "Поэтому надеемся, в марте уже практически все сто процентов сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы", - заверил глава компании. Организованы обсерваторы для наблюдения за заступающей вахтой. Вахты удлинены, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает преодолеть все сложности. "Вахты удлинены для того, чтобы реже менялись люди?" - спросил Путин, и собеседник подтвердил. Работники проходят 14-дневное наблюдение перед заступлением на вахту. "Карантин", - заметил президент. И если есть подозрения, направляются в изоляторы с врачебным наблюдением.

Несмотря на влияние пандемии, "Роснефть" - пока единственная из мировых "мейджеров" - показала прибыль по итогам года, заявил глава компании. Чистая прибыль составила 147 млрд рублей. "Уж так и единственная?" - удивился Путин. "Я допускаю, что в отчетностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то еще лидеры, но на сегодняшний день это так", - последовал ответ. "Это несмотря на наши договоренности с ОПЕК в рамках "ОПЕК плюс", связанные с сокращением добычи", - сказал президент. "С учетом директив правительства по сокращению, с учетом всех событий, связанных с пандемией, сокращением потребления", - подтвердил собеседник. Удалось найти решения, снизить операционные затраты, издержки и выйти в прибыль. "При этом мы смогли еще сократить чисто финансовый долг почти на 10 млрд долларов", - добавил он.

"Роснефть" - пока единственная из мировых "мейджеров" - показала прибыль по итогам прошлого года

Прошлый год стал для компании рекордным по открытию новых месторождений нефти и газа: два в Карском море и одно на севере Таймыра. "По данным международного аналитического агентства McKinsey, эти открытия стали крупнейшими в мире: средний ресурсный потенциал превышает четыре миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Это почти в два раза больше, чем у наших ближайших конкурентов, которые тоже открывали в прошлом году", - сравнил Сечин. "И в целом по итогам 2020 года органический прирост запасов по действующим активам "Роснефти" составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям", - уточнил он. Также компания старается бороться с глобальным потеплением. Приняты решения по контролю предотвращения выбросов парниковых газов, минимизации углеродного следа на основных производствах. "Роснефть" рассчитывает стать лидером по снижению выбросов, практически стопроцентному использованию попутного нефтяного газа.