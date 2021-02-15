Во Франции оштрафовали Google за неправильные "звезды" в рейтинге отелей

Власти Франции наложили на американскую корпорацию Google штраф в размере 1 миллиона евро за "введение в заблуждение" относительно уровня качества и сервиса французских отелей. Как пишет La Tribune, "звезды" в рейтинге гостиниц, составленном этой поисковой системой, не соответствовали истинному положению дел.

Дело в том, что Google до 2019 года использовал ту же систему, что и французское агентство по развитию туризма при составлении рейтинга Atout France, однако присваивал "звезды" по собственным критериям. После жалоб ряда отельеров Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством провело собственное расследование и выявило нарушения. Как отметили в ведомстве, рейтинг Google "вводил в заблуждение относительно уровня обслуживания, на который они могли рассчитывать клиенты при бронировании жилья". "Это нанесло ущерб отельерам, чьи заведения были ошибочно представлены как более низкие по качеству, чем в официальной классификации Atout France", - заявили в управлении. При этом некоторым отелям присваивался более высокий статус.

Французское подразделение Google уже признало ошибку и согласилось уплатить штраф в размере 1 миллиона евро. В настоящее время корпорация использует рейтинг Atout France при присвоении звезд туристическим заведениям.