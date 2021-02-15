Во Франции оштрафовали Google за неправильные "звезды" в рейтинге отелей

Новости

Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
Видео: На японских депутатов во время землетрясения упали светильники 17:33
Миллер: Потребление газа к 2030 году может вырасти на 18,6 млрд кубометров 17:21
10 млн кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы с начала снегопада 17:17
Новак: Кабмин должен найти на программу газификации еще 500-600 млрд рублей 17:06
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 16:49
Названы районы Москвы, где подешевели новостройки 16:45
Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных 16:35
Два самолета вернулись в Москву из-за технического сбоя 16:34
Канал "Наука" покажет в прямом эфире посадку марсохода экспедиции NASA 16:34
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал госуслуг 16:32
Брагин прокомментировал информацию об уходе из сборной России 16:31
Песков заявил об отсутствии правонарушений на акциях с фонариками 16:26
Объекты токийской Олимпиады устояли после мощного землетрясения 16:25
101-летняя псковичка сделала прививку от коронавируса 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 17:25
Рубрика: В мире

Во Франции оштрафовали Google за неправильные "звезды" в рейтинге отелей

Текст: Юрий Когалов
Власти Франции наложили на американскую корпорацию Google штраф в размере 1 миллиона евро за "введение в заблуждение" относительно уровня качества и сервиса французских отелей. Как пишет La Tribune, "звезды" в рейтинге гостиниц, составленном этой поисковой системой, не соответствовали истинному положению дел.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: istock
Поиск Google могут впервые отключить в целой стране

Дело в том, что Google до 2019 года использовал ту же систему, что и французское агентство по развитию туризма при составлении рейтинга Atout France, однако присваивал "звезды" по собственным критериям. После жалоб ряда отельеров Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством провело собственное расследование и выявило нарушения. Как отметили в ведомстве, рейтинг Google "вводил в заблуждение относительно уровня обслуживания, на который они могли рассчитывать клиенты при бронировании жилья". "Это нанесло ущерб отельерам, чьи заведения были ошибочно представлены как более низкие по качеству, чем в официальной классификации Atout France", - заявили в управлении. При этом некоторым отелям присваивался более высокий статус.

Французское подразделение Google уже признало ошибку и согласилось уплатить штраф в размере 1 миллиона евро. В настоящее время корпорация использует рейтинг Atout France при присвоении звезд туристическим заведениям.

В мире Европа Франция Компании Информационные технологии Google

Главное сегодня

Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным
"Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока-2" в водах Дании
Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями
В ЕР не поддержали проект об отмене наказания за массовое пребывание на улице
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях