ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины AstraZeneca от COVID-19 для экстренного применения

Для экстренного использования может применяться два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как отмечается в сообщении ВОЗ, это решение дает "зеленый свет" для применения вакцин AstraZeneca в глобальном масштабе. К применению в экстренных случаях рекомендованы версии вакцины, которые производятся на предприятиях AstraZeneca-SKBio в Республике Корея и в Институте сыворотки в Индии, передает агентство ТАСС.

До этого в списке препаратов ВОЗ для экстренного применения против COVID-19 значилась лишь вакцина Comirnaty. Это совместная разработка компаний Pfizer из США и BioNTech из Германии. Главный критерий оценки препаратов для включения их в список ВОЗ - безопасность и эффективность. После завершения этой процедуры препараты могут быть поставлены в страны мира через механизм COVAX ( он предполагает обмен вакцинами между странами). В рамках этого механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Сейчас оценку ВОЗ хотят пройти полтора десятка вакцин разных производителей, в том числе два российских препарата - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".