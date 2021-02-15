Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая

С 15 марта по 21 мая в штатном режиме школы будут проводить проверочные работы по конкретным предметам в 4-8 классах. Во всех классах будут проверять русский и математику, остальные предметы у каждого класса свои. Так, для 4-х классов это "Окружающий мир", для 5-х - "История" и "Биология" и так далее.

10 и 11 классы в этом году тоже будут писать проверочные работы, но в пробном режиме. Для старшеклассников они продут с 1 по 26 марта. Десятиклассники напишут работу по географии, а выпускники - по истории, биологии, физике, географии, химии, английскому, французскому и немецкому языкам.