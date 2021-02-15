Борис Рождественский упоминается в поэме Давида Самойлова "Снегопад" 17:29

Рождественский Борис

Борис Рождественский упоминается в поэме Давида Самойлова "Снегопад"

Иван Рогов работал в газете "Ленинская смена" 16:50

Рогов Иван

Иван Рогов работал в газете "Ленинская смена"

Всеволод Римский-Корсаков переводил на русский язык европейскую поэзию 16:38

Римский-Корсаков Всеволод

Всеволод Римский-Корсаков переводил на русский язык европейскую поэзию

Достоверных сведений о жизни Александра Ривина почти нет 16:08

Ривин Александр

Достоверных сведений о жизни Александра Ривина почти нет

В 14 лет на конкурсе юных дарований Юрий Поляков получил одну из первых премий 15:58

Поляков Юрий

В 14 лет на конкурсе юных дарований Юрий Поляков получил одну из первых премий

Николай Поляков писал стихи с девяти лет 15:52

Поляков Николай

Николай Поляков писал стихи с девяти лет

Виктор Рачков: Сколько я собирал, сколько приберегал, прятал от людей, от другов и недругов 11.02.2021

Рачков Виктор

Виктор Рачков: Сколько я собирал, сколько приберегал, прятал от людей, от другов и недругов

Перед уходом на фронт Евгений Поляков оставил тетрадь со стихами преподавателю Литинститута 10.02.2021

Поляков Евгений

Перед уходом на фронт Евгений Поляков оставил тетрадь со стихами преподавателю Литинститута

Посмертно в 1974 году была издана первая книга Асатура Петросяна под названием "В огне" 10.02.2021

Петросян Асатур

Посмертно в 1974 году была издана первая книга Асатура Петросяна под названием "В огне"

Александр Нахимов: Пока дневник и забавы оставим, наступает серьезная жизнь 10.02.2021

Нахимов Александр

Александр Нахимов: Пока дневник и забавы оставим, наступает серьезная жизнь

В июне 1941 года Эдуард Подаревский был назначен заведующим редакцией "Красной нови" 03.02.2021

Подаревский Эдуард

В июне 1941 года Эдуард Подаревский был назначен заведующим редакцией "Красной нови"

Николай Овсянников: В том мае мы еще смеялись, любили зелень и огни 03.02.2021

Овсянников Николай

Николай Овсянников: В том мае мы еще смеялись, любили зелень и огни

Борис Смоленский: У меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами 14.01.2021

Смоленский Борис

Борис Смоленский: У меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами

Из класса, где учился Александр Подстаницкий, с войны вернулись только двое ребят 14.01.2021

Подстаницкий Александр

Из класса, где учился Александр Подстаницкий, с войны вернулись только двое ребят

Моисей Рыбаков: Хочу написать книгу. И довольно много уже написал - почти всю... 14.01.2021

Рыбаков Моисей

Моисей Рыбаков: Хочу написать книгу. И довольно много уже написал - почти всю...

Ананий Размыслов: Я буду еще сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен 14.01.2021

Размыслов Ананий

Ананий Размыслов: Я буду еще сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен

Ариан Тихачек: Почему у тебя сердце болит, когда я лежу раненый? Этому надо радоваться 14.01.2021

Тихачек Ариан

Ариан Тихачек: Почему у тебя сердце болит, когда я лежу раненый? Этому надо радоваться

Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу" 14.01.2021

Суворов Георгий

Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу"

Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь 14.01.2021

Удинцев Дмитрий

Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь

Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме 14.01.2021

Розенберг Леонид

Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков 14.01.2021

Разиков Евгений

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Внук великого композитора

Текст: Дмитрий Шеваров
Всеволод Римский-Корсаков, 26 лет
Римский-Корсаков Всеволод Андреевич (25.04.1915 - март 1942). Внук великого композитора.

Окончил филфак ЛГУ. Переводчик европейской поэзии. Дебютировал в 1937 году переводами из Шиллера, перевел трагедию Христиана Граббе "Герцог Теодор Готландский". Переводил преимущественно с французского.

Впервые читательское внимание привлекли переводы Всеволода, опубликованные в единственном отдельном издании Андре Шенье, вышедшем в Москве в 1940 году; известны также его переводы из Ронсара и дю Белле, которые он вставил в главу о поэтах "Плеяды" (для "Истории французской литературы", вышедшей в 1946 году). Переводил и грузинских поэтов-романтиков. Несколько его переводов вошло в академическое полное издание Шенье в 1995 году ("Литературные памятники").

Умер в блокадном Ленинграде.

Фото: Рафаил Мазелев/ТАСС
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