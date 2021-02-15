Всеволод Римский-Корсаков переводил на русский язык европейскую поэзию

Всеволод Римский-Корсаков, 26 лет

Римский-Корсаков Всеволод Андреевич (25.04.1915 - март 1942). Внук великого композитора.

Окончил филфак ЛГУ. Переводчик европейской поэзии. Дебютировал в 1937 году переводами из Шиллера, перевел трагедию Христиана Граббе "Герцог Теодор Готландский". Переводил преимущественно с французского.

Впервые читательское внимание привлекли переводы Всеволода, опубликованные в единственном отдельном издании Андре Шенье, вышедшем в Москве в 1940 году; известны также его переводы из Ронсара и дю Белле, которые он вставил в главу о поэтах "Плеяды" (для "Истории французской литературы", вышедшей в 1946 году). Переводил и грузинских поэтов-романтиков. Несколько его переводов вошло в академическое полное издание Шенье в 1995 году ("Литературные памятники").

Умер в блокадном Ленинграде.