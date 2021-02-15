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15 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8382)

Решение Верховного Суда

Опубликован 15 февраля 2021 г.
Вступает в силу 24 ноября 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. признан не действующим с 1 января 2013 г. пункт 67 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167, в той мере, в какой данная норма до признания ее утратившей силу с 1 июля 2020 г. допускала осуществление анализа отобранных проб сточных вод лабораториями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решение суда вступило в законную силу 24 ноября 2020 г.