Решение Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. признан не действующим с 1 января 2013 г. пункт 67 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167, в той мере, в какой данная норма до признания ее утратившей силу с 1 июля 2020 г. допускала осуществление анализа отобранных проб сточных вод лабораториями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решение суда вступило в законную силу 24 ноября 2020 г.